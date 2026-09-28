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Депутатка Безугла «пожаліла» Національну академю наук України, яку розбомбили росіяни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Депутатка Безугла «пожаліла» Національну академю наук України, яку розбомбили росіяни
фото: glavcom.ua
У центрі Києва після влучання ворожого дрона горить Академія наук України

Після російського удару нардепка поставила під сумнів цінність фундаментальної науки в Україні та заявила про «беззмістовність» НАН

Народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на російський удар по будівлі Національної академії наук України у Києві. Після атаки вона розкритикувала українську фундаментальну науку та згадала свої попередні претензії до роботи Академії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис народної депутатки.

Депутатка Безугла «пожаліла» Національну академю наук України, яку розбомбили росіяни фото 1
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«Мені пишуть про жорстокість. Так, росіяни жорстокі. Це новина? Війна жорстока, а наслідки наочні. Людей шкода. Мені вже пишуть про «фундаментальну науку в Україні». А скільки Нобелівських премій? Яка така фундаментальна наука? Де вона? Не вміємо у фундаментальну, то треба хоча б у прикладну. Я багато разів піднімала питання беззмістовності НАУ, але вони просто залишалися в бульбашці. Влаштовувало. Врешті війна показує наслідки. От і все», – написала Безугла.

Депутатка Безугла «пожаліла» Національну академю наук України, яку розбомбили росіяни фото 2
фото: glavcom.ua
Депутатка Безугла «пожаліла» Національну академю наук України, яку розбомбили росіяни фото 3
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки безпілотників у середмісті Києва зазнала руйнувань будівля Національної академії наук України. На місці влучання спалахнула пожежа, розпочалася рятувальна операція.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після російського удару рятувальники гасили пожежу та шукали людей, які могли перебувати всередині будівлі.

«Російський удар проти будівлі української Академії наук. Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені», – повідомив глава держави.

За словами Зеленського, під час цієї атаки російські війська завдали ударів і по інших цивільних та господарських об'єктах у різних регіонах України.

«Сьогодні ж у Києві були атаковані фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі – бізнес-центр, в інших містах і регіонах – теж цивільні об’єкти, підприємства, об’єкти зв’язку. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким», – наголосив президент.

Влучання у Шевченківському районі Києва зафіксували вдень 28 вересня. За даними кореспондента «Главкома», російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук України. Після атаки у приміщенні залишалися люди. На момент появи інформації було відомо про загибель жінки.

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Теги: окупанти Київ обстріл Национальная академия наук

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