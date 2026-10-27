178 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 27 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару та 46 авіаційних ударів – скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5942 дрони-камікадзе та здійснив 1563 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

27 жовтня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 23 окупанти, вісьмох поранено. Знищено п'ять одиниць автомобільної техніки та один спеціальний засіб. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, один засіб РЕБ, один пункт управління БпЛА та 39 укриттів противника. Знищено або подавлено 173 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Окупанти здійснили 27 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п'ять разів атакував позиції наших підрозділів у бік Охрімівки та Малої Вовчої. Дві атаки тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурми у бік Радьківки. Триває бій.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито чотири спроби загарбників просунутися у бік Нового, Ставків та Лиману.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили дві спроби загарбників просунутися вперед у районі Ямполя та у бік Оріхуватки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог один раз штурмував у бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів у районі Костянтинівки та у бік Райського й Павлівки. Одна штурмова дія триває.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Софіївки

Вільного

Водянського

Василівки

Молодецького

у бік Торецького, Кучерового Яру, Добропілля, Ганнівки, Новогришиного, Гулівого, Сергіївки

Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку

Окупанти штурмових дій не проводили.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили 16 ворожих атак у бік:

Тернуватого

Долинки

Гіркого

Чарівного

Єгорівки

Триває бій.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нині триває 1707-й день повномасштабної війни.