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178 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 жовтня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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178 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 жовтня 2026
Ситуація на фронті 27 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 27 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару та 46 авіаційних ударів – скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5942 дрони-камікадзе та здійснив 1563 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

27 жовтня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 23 окупанти, вісьмох поранено. Знищено п'ять одиниць автомобільної техніки та один спеціальний засіб. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, один засіб РЕБ, один пункт управління БпЛА та 39 укриттів противника. Знищено або подавлено 173 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Окупанти здійснили 27 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п'ять разів атакував позиції наших підрозділів у бік Охрімівки та Малої Вовчої. Дві атаки тривають. 

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 жовтня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурми у бік Радьківки. Триває бій.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 жовтня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито чотири спроби загарбників просунутися у бік Нового, Ставків та Лиману.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 жовтня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили дві спроби загарбників просунутися вперед у районі Ямполя та у бік Оріхуватки.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 жовтня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог один раз штурмував у бік Малинівки.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 жовтня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів у районі Костянтинівки та у бік Райського й Павлівки. Одна штурмова дія триває. 

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 жовтня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Софіївки
  • Вільного
  • Водянського
  • Василівки
  • Молодецького
  • у бік Торецького, Кучерового Яру, Добропілля, Ганнівки, Новогришиного, Гулівого, Сергіївки

Одне боєзіткнення триває. 

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 жовтня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти штурмових дій не проводили.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 жовтня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили 16 ворожих атак у бік:

  • Тернуватого
  • Долинки
  • Гіркого
  • Чарівного
  • Єгорівки

Триває бій. 

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 жовтня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 жовтня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 жовтня 2026 фото 12

Нині триває 1707-й день повномасштабної війни.

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Теги: фронт Покровськ Лиман Костянтинівка укриття Генштаб окупанти

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