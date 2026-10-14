Удар по «Епіцентру» в Хмельницькому: вогонь знищив 85% товарів

Наслідки російської атаки на логістичний центр «Епіцентру» в Хмельницькому 13 жовтня 2026 року

Російські війська 10 разів за день атакували логістичний центр компанії, на його території виникли п'ять масштабних пожеж

Хмельницький логістичний розподільчий центр «Епіцентру» був фактично останнім великим складським комплексом мережі, який лишався неушкодженим після російських ударів. Працівники не постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис «Епіцентру» у Facebook.

За даними компанії, пожежі знищили приблизно 85% товарів, які були на складі. Близько 30 дронів у небі над об'єктом не давали загасити вогонь.

«Найголовніше – всі наші люди живі», – наголосили в «Епіцентрі».

фото: «Епіцентр» / Facebook

Що відомо про об'єкт

Раніше росіяни повністю знищили два найбільших логістичних комплекси мережі – у Києві та Київській області. Із хмельницького складу товари відправляли до торговельних центрів «Епіцентру» по всій країні.

В «Епіцентрі» наголосили, що наслідки атаки не обмежуються втраченими товарами. «Це зруйнована логістика, величезні фінансові втрати, місяці й роки роботи тисяч людей», – йдеться в дописі. Компанія також заявила, що кожен такий удар позначається на можливості українського бізнесу працювати, платити зарплати й зберігати робочі місця.

Того ж дня голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив про атаку на підприємства області. За словами Тюріна, пожежі виникли на території підприємств у Хмельницькому та Шепетівському районах, інформації про загиблих і травмованих не надходило.

Які масштаби має мережа «Епіцентр»

«Епіцентр» – одна з найбільших в Україні мереж торговельних центрів. За інформацією офіційного сайту компанії, її торговельна площа становить 2,2 млн кв. м, а мережа налічує десятки торговельних центрів. Компанія також розвиває інтернет-магазин і маркетплейс, де представлено широкий асортимент товарів.

Логістичні центри забезпечують зберігання та переміщення продукції для торговельної мережі й онлайн-напряму. Втрата великого складського об’єкта може ускладнити постачання товарів, однак компанія поки не повідомляла про конкретні зміни в роботі магазинів або термінах виконання замовлень.

Нагадаємо, 13 жовтня окупанти зруйнували торговельний центр «Епіцентр» у Дніпрі, який працював у місті 19 років. У ніч на 9 жовтня російські війська атакували відбудований «Епіцентр» у Чернігові, раніше знищений на початку повномасштабного вторгнення. За даними компанії, цього разу зруйновано 60% торговельного центру.

До слова, 5 серпня російська ракетна атака зруйнувала склади й виробництво «Епіцентру»: у Києві повністю згорів логістичний центр на вулиці Віскозній, а в логістично-виробничому комплексі в Калинівці загинув працівник. Тієї ночі після масованого удару по логістичній інфраструктурі Київщини виявили загиблих на території залізничної платформи поблизу атакованих складів.

Упродовж 13 жовтня російські дрони атакували й інші об'єкти Хмельниччини. Уламки спричинили пожежу на автозаправній станції, загалом за добу в області легко поранено шестеро людей.