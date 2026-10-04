Іноземців, які приїхали до РФ за «традиційними цінностями», відправляють у військо

Нові правила стосуються чоловіків віком від 18 до 65 років

Іноземні чоловіки, які переїхали до Росії за програмою для прихильників «традиційних цінностей», не зможуть отримати постійну посвідку на проживання без військового контракту, якщо не підпадають під один із винятків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Insider.

Правила змінили вже після запуску програми

Програму для іноземців, які заявляють про прихильність до російських «традиційних духовно-моральних цінностей», президент Росії Володимир Путін запровадив у серпні 2024 року указом № 702. Громадяни держав, де, на думку російської влади, «нав'язуються деструктивні неоліберальні ідеологічні установки», отримали право на тимчасове проживання за спрощеною процедурою – без квоти та без підтвердження знання російської мови, історії й законодавства.

Спеціального порядку подальшого отримання постійної посвідки указ не передбачав. Після завершення періоду проживання за тимчасовим дозволом іноземець переходив до оформлення посвідки за загальними підставами.

5 листопада 2025 року, понад рік після запуску програми, Путін підписав указ № 821 «Про тимчасовий порядок прийому до громадянства Російської Федерації та видачі посвідки на проживання в Російській Федерації». Документ змінив умови для дієздатних чоловіків-іноземців віком від 18 до 65 років, зокрема й для тих, хто оформлює посвідку за загальними підставами після проживання за тимчасовим дозволом.

Тепер чоловік має виконати одну з трьох умов:

укласти контракт про військову службу в збройних силах Росії або в рятувальних військових формуваннях міністерства з надзвичайних ситуацій щонайменше на рік;

раніше пройти військову службу та бути звільненим з однієї з підстав, перелічених в указі;

бути визнаним непридатним до військової служби під час спроби вступити на неї за контрактом.

Вимога не поширюється на громадян Білорусі. Для звільнення від контракту за станом здоров'я звичайної медичної довідки недостатньо: потрібне рішення спільної комісії пункту відбору на військову службу за контрактом і військкомату або витяг із протоколу атестаційної комісії військової частини про непридатність.

Канадська родина зіткнулася з новими правилами

Однією з тих, хто опинився в такій ситуації, стала родина канадського фермера Аренда Фейнстри. Він переїхав до Нижньогородської області разом із дружиною та вісьмома дітьми й отримав тимчасовий дозвіл на проживання за спрощеною процедурою для іноземців, які поділяють російські «традиційні цінності». Переїзд канадці пояснювали незгодою з ліберальною політикою влади своєї країни та бажанням виховувати дітей у дусі консервативних християнських цінностей.

Тепер фермер з'ясував, що для переходу на постійну посвідку йому потрібно пройти процедуру, пов'язану з вступом на військову службу. За його словами, він питав у людей і чиновників та звертався до агентства «ОКА», але ніхто не пояснив, що означає такий контракт.

«Я приїхав до Росії не для того, щоб підписувати контракт», – наголосив Фейнстра.

Нинішній дозвіл на проживання в нього закінчиться приблизно за півтора року. Фермер додав, що тепер «краще б ризикнув у Канаді».

«Проблема в тому, що шляху вперед немає, і все більше людей це розуміють, – сказав Фейнстра. – Щоразу, коли ви майже досягаєте поставлених цілей, правила змінюються».

Водночас сама вимога не означає, що кожен іноземець неодмінно має вирушити на фронт. Юридично йдеться про умову для отримання посвідки, а військовий контракт – лише один із передбачених шляхів її виконання. Проте видання The Insider називає ситуацію правовою пасткою: для легалізації іноземців фактично підштовхують до війни.

Росія активно залучає іноземців до контрактної служби

За даними української розвідки, на 2026 рік міністерство оборони Росії планує набрати до окупаційної армії щонайменше 18,5 тис. іноземців, найбільше – громадян держав Центральної Азії.

Крім того, Держдума заборонила депортувати з країни іноземців, які уклали контракт із міністерством оборони Росії.

Нагадаємо, у вересні «Главком» писав, що Росія вибудувала окремий механізм залучення іноземців до війни: спочатку їх легалізують за спрощеною процедурою, а потім укладають контракти про військову службу. За даними Служби зовнішньої розвідки України, Росія планує залучити щонайменше 27 громадян Ємену. У липні 2026 року начальник пункту відбору на військову службу за контрактом у Ханти-Мансійську лейтенант К. Первушин попросив прикордонну службу ФСБ Росії легалізувати перебування окремих єменців, після чого з ними планували укласти контракти.