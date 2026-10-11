Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2026 року

Найбільше атак російських військ зафіксовано на покровському та гуляйпільському напрямках

За минулу добу на фронті відбулося 221 бойове зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Вчора противник завдав ракетного та 73 авіаційних ударів, під час яких скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8444 дрони-камікадзе та здійснили 2553 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, з них 45 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразила один пункт управління БпЛА ворога.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби Сили оборони відбили три штурмові дії противника. Агресор завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням 11 КАБ та здійснив 171 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та в бік Радьківки.

На куп’янському напрямку

Ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в районі Нової Кругляківки.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти 10 разів атакували в районах населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Новоселівка, Лиман та Діброва.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив шість атак поблизу Озерного, Кривої Луки та в бік Пискунівки, Миколаївки.

На краматорському напрямку

Противник штурмових дій не проводив.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 18 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах Костянтинівки, Новоселівки, Торецького, Вільного та в напрямках населених пунктів Миколайпілля, Райське, Приют.

На покровському напрямку

Ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Світле, Молодецьке, Новомиколаївка та в бік Добропілля, Новогришиного, Сергіївки.

На олександрівському напрямку

Противник штурмових дій не проводив.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти 21 раз атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у районах Рибного, Верхньої Терси, Гіркого, Гуляйпільського, Малої Токмачки та в бік населених пунктів Косівцеве, Нове Запоріжжя, Рівне, Воздвижівка, Долинка, Копані.

На оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не вів.

На придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Нагадаємо, триває 1691-й день повномасштабної війни в Україні.