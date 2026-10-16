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Росія атакувала житлові будинки Рівного

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія атакувала житлові будинки Рівного
Російський удар по Рівному: у пошкоджених будинках правоохоронці розпочали обстеження
фото: Рівненська ОВА

Після ранкового удару мешканці пошкоджених осель зіткнулися з невизначеністю щодо ночівлі

У Рівному після ранкової атаки російських військ розпочали обстеження пошкоджених житлових будинків. Місцева влада з'ясовує масштаби руйнувань та визначає, хто з мешканців потребує допомоги, зокрема тимчасового місця для ночівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

За словами очільника області, після російського удару відповідні служби продовжують працювати в постраждалих будинках. Фахівці обстежують помешкання, щоб встановити характер пошкоджень і визначити подальші потреби жителів.

Росія атакувала житлові будинки Рівного фото 1
фото: Рівненська ОВА
Росія атакувала житлові будинки Рівного фото 2
фото: Рівненська ОВА

Одним із першочергових питань стало забезпечення людей місцями для ночівлі. Наразі необхідно з'ясувати, хто з мешканців зможе залишитися у власному житлі, а кому знадобиться допомога з тимчасовим розміщенням.

Росія атакувала житлові будинки Рівного фото 3
фото: Рівненська ОВА

Коваль повідомив, що особисто поспілкувався з жителями будинків, які зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки. «Важливо зрозуміти, кому яка допомога потрібна, де люди зможуть переночувати», – наголосив начальник Рівненської ОВА.

За його словами, під час спілкування з мешканцями обговорили ситуацію після обстрілу та питання надання необхідної підтримки.

Для людей, які постраждали від наслідків атаки, у дворі розгорнули пункт обігріву. Там мешканці можуть зігрітися, перекусити та зарядити мобільні телефони.

Пункт облаштували безпосередньо поблизу пошкоджених будинків, щоб люди мали доступ до базових умов під час роботи відповідних служб.

Водночас обстеження житлових приміщень ще не завершили. Остаточну кількість пошкоджених квартир, а також число мешканців, яким може знадобитися тимчасове житло, поки не назвали.

Начальник ОВА зазначив, що ліквідація наслідків російської атаки триває. Відповідні служби продовжують працювати на місці та з'ясовувати потреби постраждалих.

Нагадаємо, вранці 16 жовтня російські війська завдали удару по Рівному. Внаслідок атаки пошкоджень зазнав не лише житловий сектор, а й один із великих торговельних закладів міста.

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Теги: Рівне окупанти дрон

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