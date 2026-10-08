У Бердичеві в укритті гімназії вибухнула граната: її принесла учениця

Поліцейські вилучили рештки спрацьованого боєприпасу та другий піротехнічний засіб

Під час повітряної тривоги в укритті гімназії №17 у Бердичеві на Житомирщині спрацював навчально-тренувальний боєприпас, який школярка намагалася розібрати. Ніхто з присутніх не постраждав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Житомирській області.

Що відомо про інцидент

Близько 11:00 8 жовтня до поліції надійшло повідомлення про ймовірний вибух у приміщенні закладу освіти. На той момент учні та педагоги перебували в укритті через повітряну тривогу.

За попередніми даними правоохоронців, 11-річна учениця принесла до гімназії дві навчально-тренувальні гранати. Опинившись в укритті, дівчинка спробувала розібрати одну з них, унаслідок чого предмет спрацював.

Ніхто з дітей і працівників гімназії не постраждав. Станом на 14:00 жоден із присутніх не звертався по медичну допомогу.

Деталі інциденту встановлюють

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Бердичівського районного відділу поліції. Поліцейські вилучили рештки спрацьованого боєприпасу та другий піротехнічний засіб.

Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. Зокрема, вони встановлюють, звідки в школярки взялися гранати. Деталі розслідування поліція наразі не оприлюднювала. Яку саме модель гранат принесла дівчинка, у повідомленні також не уточнюється.

Заклик до батьків

У поліції закликали дорослих контролювати дозвілля дітей і в жодному разі не дозволяти їм поводитися з вибухонебезпечними предметами. Правоохоронці нагадали: навіть святкова піротехніка за недотримання правил безпеки може спричинити травми та інші небезпечні наслідки.

Під час повітряних тривог учні й педагоги спускаються в укриття, тож небезпечний предмет у закритому приміщенні може загрожувати одразу багатьом людям. Саме тому правоохоронці наголошують на уважності дорослих до того, що діти носять із собою до навчальних закладів.

Нагадаємо, раніше у Вінниці в школі здетонувала навчальна граната, яку приніс учень.

До слова, у тому ж місті троє дітей отримали травми внаслідок вибуху предмета, схожого на запал до ручної гранати. Підлітки знайшли його в гаражі та почали бавитися з небезпечною знахідкою.