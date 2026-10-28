181 бій за добу: лінія фронту станом на 28 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 28 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 188 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5249 дронів-камікадзе та здійснив 1731 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

28 жовтня на фронті відбулося 181 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 34 окупанти та 24 – поранено, знищено сім одиниць автомобільної техніки та 59 укриттів ворога. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки та 25 укриттів противника. Знищено або подавлено 153 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби зафіксовано сім бойових зіткнень біля Тернової, Стариці, Озерного та Хрипунів, одна атака не завершилася дотепер.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони знешкодили одну спробу загарбників просунутися в районі Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Відбулося чотири бойові зіткнення у районах Надії, Колодязів, Лимана та Діброви, один бій триває досі.

На Слов'янському напрямку

Дві атаки окупантів відбито в районах Закітного та Кривої Луки.

На Костянтинівському напрямку

Наші підрозділи завадили просуванню противника в 16 випадках у районах Костянтинівки, Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Розкішного, Довгої Балки, Новогригорівки, Миколайпілля, Новопавлівки та Петрівки.

На Покровському напрямку

Загалом 38 бойових зіткнень зафіксовано в районах населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Софіївка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Степи, Новий Донбас, Чернігівка, Святогорівка, Добропілля, Новогришине, Сергіївка, Василівка, Удачне, Молодецьке та Новопавлівка, три з яких тривають до цього часу.

На Олександрівському напрямку

Один ворожий штурм успішно відбили українські воїни в районі населеного пункту Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку

Дев'ять атак зафіксовано в районах населених пунктів Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхня Терса, Гуляйпільське, Білогір'я та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відкинули ворога біля Новояковлівки.

На Північно-Слобожанському, Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Нині триває 1708-й день повномасштабної війни.