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181 бій за добу: лінія фронту станом на 28 жовтня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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181 бій за добу: лінія фронту станом на 28 жовтня 2026
Ситуація на фронті 28 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 28 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 188 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5249 дронів-камікадзе та здійснив 1731 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

28 жовтня на фронті відбулося 181 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 34 окупанти та 24 – поранено, знищено сім одиниць автомобільної техніки та 59 укриттів ворога. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки та 25 укриттів противника. Знищено або подавлено 153 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби зафіксовано сім бойових зіткнень біля Тернової, Стариці, Озерного та Хрипунів, одна атака не завершилася дотепер.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 28 жовтня 2026 фото 1

На Куп’янському напрямку

Сили оборони знешкодили одну спробу загарбників просунутися в районі Новоосинового.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 28 жовтня 2026 фото 2

На Лиманському напрямку

Відбулося чотири бойові зіткнення у районах Надії, Колодязів, Лимана та Діброви, один бій триває досі.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 28 жовтня 2026 фото 3

На Слов'янському напрямку

Дві атаки окупантів відбито в районах Закітного та Кривої Луки.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 28 жовтня 2026 фото 4

На Костянтинівському напрямку

Наші підрозділи завадили просуванню противника в 16 випадках у районах Костянтинівки, Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Розкішного, Довгої Балки, Новогригорівки, Миколайпілля, Новопавлівки та Петрівки.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 28 жовтня 2026 фото 5

На Покровському напрямку

Загалом 38 бойових зіткнень зафіксовано в районах населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Софіївка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Степи, Новий Донбас, Чернігівка, Святогорівка, Добропілля, Новогришине, Сергіївка, Василівка, Удачне, Молодецьке та Новопавлівка, три з яких тривають до цього часу.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 28 жовтня 2026 фото 6

На Олександрівському напрямку

Один ворожий штурм успішно відбили українські воїни в районі населеного пункту Калинівське.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 28 жовтня 2026 фото 7

На Гуляйпільському напрямку

Дев'ять атак зафіксовано в районах населених пунктів Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхня Терса, Гуляйпільське, Білогір'я та Чарівне.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 28 жовтня 2026 фото 8

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відкинули ворога біля Новояковлівки.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 28 жовтня 2026 фото 9

На Північно-Слобожанському, Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Нині триває 1708-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Генштаб ворог

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