Окупанти вдарили по Умані: пожежі охопили кілька об'єктів, є постраждалий

Пожежа в «Епіцентрі» в Умані, 21 жовтня 2026 року

Російська атака спричинила пошкодження житлової та торговельної забудови, а вибухова хвиля зачепила ще одну будівлю

Російські війська вранці 21 жовтня атакували Умань Черкаської області. Внаслідок удару виникли пожежі в житловому будинку, гіпермаркеті та на прилеглій до нього території. Крім того, вибухова хвиля пошкодила готель. Відомо про одного травмованого чоловіка, якому медики надали допомогу на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.

За інформацією очільника області, російська атака спричинила загоряння одразу на кількох локаціях міста. Зокрема, пожежі виникли в житловому будинку, гіпермаркеті та на його території.

фото: Черкаська ОВА

фото: Черкаська ОВА

Ігор Табурець повідомив, що пожежу вже ліквідували. Внаслідок атаки травмувався один чоловік. Медичні працівники надали йому необхідну допомогу безпосередньо на місці події. Від госпіталізації постраждалий відмовився.

Крім того, керівник Черкаської ОВА розповів про пошкодження ще одного об'єкта в Умані. За його словами, на іншій локації вибухова хвиля пошкодила будівлю готелю.

Водночас Повітряні сили Збройних сил України вранці 21 жовтня попереджали про загрозу застосування реактивних безпілотників у напрямку Умані. Зокрема, о 06:15 військові повідомили про рух таких дронів у бік міста.

Нагадаємо, напередодні, увечері 20 жовтня, російські війська атакували торговельний центр «Епіцентр» у Первомайську Миколаївської області.

За інформацією виконувача обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгія Решетілова, внаслідок удару по торговельному центру є постраждалі.