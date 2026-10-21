Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по Умані: пожежі охопили кілька об'єктів, є постраждалий

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по Умані: пожежі охопили кілька об'єктів, є постраждалий
Пожежа в «Епіцентрі» в Умані, 21 жовтня 2026 року
фото: Черкаська ОВА

Російська атака спричинила пошкодження житлової та торговельної забудови, а вибухова хвиля зачепила ще одну будівлю

Російські війська вранці 21 жовтня атакували Умань Черкаської області. Внаслідок удару виникли пожежі в житловому будинку, гіпермаркеті та на прилеглій до нього території. Крім того, вибухова хвиля пошкодила готель. Відомо про одного травмованого чоловіка, якому медики надали допомогу на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.

За інформацією очільника області, російська атака спричинила загоряння одразу на кількох локаціях міста. Зокрема, пожежі виникли в житловому будинку, гіпермаркеті та на його території.

Окупанти вдарили по Умані: пожежі охопили кілька об'єктів, є постраждалий фото 1
фото: Черкаська ОВА
Окупанти вдарили по Умані: пожежі охопили кілька об'єктів, є постраждалий фото 2
фото: Черкаська ОВА

Ігор Табурець повідомив, що пожежу вже ліквідували. Внаслідок атаки травмувався один чоловік. Медичні працівники надали йому необхідну допомогу безпосередньо на місці події. Від госпіталізації постраждалий відмовився.

Крім того, керівник Черкаської ОВА розповів про пошкодження ще одного об'єкта в Умані. За його словами, на іншій локації вибухова хвиля пошкодила будівлю готелю.

Водночас Повітряні сили Збройних сил України вранці 21 жовтня попереджали про загрозу застосування реактивних безпілотників у напрямку Умані. Зокрема, о 06:15 військові повідомили про рух таких дронів у бік міста.

Нагадаємо, напередодні, увечері 20 жовтня, російські війська атакували торговельний центр «Епіцентр» у Первомайську Миколаївської області.

За інформацією виконувача обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгія Решетілова, внаслідок удару по торговельному центру є постраждалі.

Читайте також:

Теги: Умань росія окупанти війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посланець Трампа Джаред Кушнер повторив вимогу Трампа про удари по РФ
Зять Трампа висунув Зеленському вимогу стосовно ударів по Росії
Сьогодні, 07:08
Паливна та енергетична криза вдарила по аграріям на окупованому півострові
В окупованому Криму почалася нова криза через дефіцит пального
14 жовтня, 09:48
Трамп заявив, що Україна та Росія погодилися на перемир'я
Трамп заявив про «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією
11 жовтня, 17:33
За словами члена екіпажу, вибух стався під водою
Врятований моряк заявив, що Росія знищила корабель біля берегів Болгарії не дроном
6 жовтня, 17:00
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль обговорив питання зернового ембарго із Ватиканом
«Насувається голод»: Німеччина закликала Росію зняти зернову блокаду
4 жовтня, 08:00
Цифри МЗС збігаються зі звітом Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні
Сибіга повідомив, скільки цивільних стали жертвами атак РФ
4 жовтня, 02:25
Трамп прийняв Сі Цзіньпіна у Білому домі – це був перший за понад десять років державний візит китайського лідера до Вашингтона
Кремль зробив заяву про «пекельні санкції» після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна
25 вересня, 17:10
Кияни перечікують повітряну тривогу у підземному переході
Дослідники візуально показали, як реактивний терор змінив життя столиці (графіка)
24 вересня, 15:01
Зеленський повідомив, що переговори відбудуться в Нью-Йорку
Венс розповів, чого США очікують від зустрічі Зеленського і Трампа
21 вересня, 18:49

Події в Україні

Трамп запропонував виселити пресу з Білого дому: причина
Трамп запропонував виселити пресу з Білого дому: причина
Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2026 року
Рівненщина: рятувальники показали наслідки удару по «Епіцентру» (фото)
Рівненщина: рятувальники показали наслідки удару по «Епіцентру» (фото)
Окупанти вдарили по Умані: пожежі охопили кілька об'єктів, є постраждалий
Окупанти вдарили по Умані: пожежі охопили кілька об'єктів, є постраждалий
Втрати ворога станом на 21 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 21 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
56K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua