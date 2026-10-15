ЗСУ завдали ударів по базах російських дронів

ЗСУ вдарили по «Рубікону» та місцю запуску дронів РФ

Під удар потрапили місця зосередження операторів безпілотників та підготовки БпЛА до запуску

Сили оборони України 14 жовтня та в ніч на 15 жовтня 2026 року уразили низку військових об'єктів російських окупантів у Запорізькій та Донецькій областях. Українські військові завдали ударів по місцю зосередження особового складу підрозділу безпілотної авіації та об'єкту, який противник використовував для зберігання, підготовки й запуску ударних дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

За інформацією військового командування, однією з уражених цілей стало місце зосередження особового складу російського підрозділу БпЛА «Рубікон». Удар завдали в районі населеного пункту Новокостянтинівка Запорізької області.

фото: Генеральний штаб ЗСУ

«Рубікон» – спеціалізований російський підрозділ, діяльність якого пов'язана із застосуванням безпілотників на фронті. У Генштабі підтвердили ураження місця перебування його особового складу, однак не уточнили кількості військовослужбовців, які могли там перебувати, та можливих втрат противника.

Ще однією ціллю українських військових став об'єкт у районі тимчасово окупованого Донецька. За даними Генштабу, російські війська використовували його для зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотних літальних апаратів.

Під час атаки в Донецьку повідомлялося про вибухи та роботу протиповітряної оборони окупантів. Водночас остаточні наслідки ураження цього об'єкта наразі встановлюються.

Українське командування не повідомило, скільки безпілотників перебувало на місці удару та яку кількість техніки вдалося пошкодити або знищити.

У Генеральному штабі пояснили, що систематичне ураження місць зберігання, підготовки та запуску російських ударних БпЛА спрямоване на зменшення можливостей противника завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України.

Крім того, Генеральний штаб оприлюднив уточнені результати попередніх ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій території України.

Зокрема, підтверджено пошкодження чотирьох сховищ для зберігання безпілотників у районі Гвардійського в окупованому Криму.

За інформацією військового командування, ці об'єкти були уражені 13 жовтня 2026 року. Під час оцінки результатів ударів українські військові зафіксували ознаки вторинної детонації.

Водночас Генштаб не оприлюднив даних про кількість безпілотників, які перебували у сховищах, та не уточнив масштабів пошкоджень кожного з об'єктів.

Нагадаємо, що у ніч на 15 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили військовий аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області. Пошкодження різного ступеня отримали шість винищувачів-бомбардувальників Су-34, що підтвердив Генштаб ЗСУ.