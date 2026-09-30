Генштаб повідомив про ураження важливих військових об’єктів росіян

У Гранітному уражено склад БпЛА росіян

29 вересня та в ніч на 30 вересня українські захисники уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у Гранітному Донецької області уражено склад БпЛА росіян. У Лисичанську Луганської області українські воїни завдали ураження командно-спостережному пункту підрозділу загарбників.

Також у Старобільську Луганської області уражено ремонтну базу російських підрозділів. Крім того, в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому Криму уражено склади матеріально-технічних засобів.

Нагадаємо, російські окупанти 27 вересня зазнали найвищих добових втрат від початку повномасштабної війни проти України. Йдеться про 2090 військових убитими та пораненими.

За оцінкою британських аналітиків, показник у 2090 втрат за добу є рекордним за весь час російсько-української війни. Водночас це четвертий випадок, коли добові втрати російської армії перевищували позначку у 2000 військових.