Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб повідомив про ураження важливих військових об’єктів росіян

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб повідомив про ураження важливих військових об’єктів росіян
Генштаб наголосив, що робота по ключових військових цілях російських окупантів триває
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

У Гранітному уражено склад БпЛА росіян

29 вересня та в ніч на 30 вересня українські захисники уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у Гранітному Донецької області уражено склад БпЛА росіян. У Лисичанську Луганської області українські воїни завдали ураження командно-спостережному пункту підрозділу загарбників.

Також у Старобільську Луганської області уражено ремонтну базу російських підрозділів. Крім того, в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому Криму уражено склади матеріально-технічних засобів.

Нагадаємо, російські окупанти 27 вересня зазнали найвищих добових втрат від початку повномасштабної війни проти України. Йдеться про 2090 військових убитими та пораненими.

За оцінкою британських аналітиків, показник у 2090 втрат за добу є рекордним за весь час російсько-української війни. Водночас це четвертий випадок, коли добові втрати російської армії перевищували позначку у 2000 військових.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли закінчиться війна і що чекає Україну взимку
Коли закінчиться війна? Прогноз і відповіді на головні питання
15 вересня, 10:20
Остаточне рішення залежить не лише від позиції Маска
Маск готовий дозволити Starlink для українських дронів за межами України, але назвав умову – FT
31 серпня, 08:32
Обмілілий Дністер у Чернівецькій області
Україна недостатньо підготовлена до посух: екологиня назвала необхідні кроки
30 серпня, 17:03
Остаточне рішення щодо надання звання Героя України ухвалює президент
Нардепи пропонують посмертно присвоїти звання Героя України зятю Фаріон
3 вересня, 13:59
Місто у диму після нічної російської атаки
Шахед впав біля зоопарку в Києві – ЗМІ
8 вересня, 08:41
Український фронт нині переживає не найтяжчі часи за словами генерала
Командир Третього армійського корпусу оцінив ситуацію на фронті
13 вересня, 06:00
Міністру зосередиться на оперативній роботі та прискоренні процесів, пов'язаних із протидією російській агресії
Міністр оборони переніс закордонні поїздки через російський терор
Вчора, 12:41
Основний акцент мобілізації був зроблений на чоловіків 40-50 років
Аналітик назвав категорію чоловіків, яких мобілізують найчастіше
27 вересня, 16:15
У Мангуші українські воїни завдали ураження радіолокаційній станції 39Н6 «Каста»
Українські захисники уразили радіолокаційну станцію та склади боєприпасів росіян
Вчора, 10:53

Події в Україні

Розвідка викрила плани РФ стосовно окупованих Олешок
Розвідка викрила плани РФ стосовно окупованих Олешок
Генштаб повідомив про ураження важливих військових об’єктів росіян
Генштаб повідомив про ураження важливих військових об’єктів росіян
Росія почала масовані удари по енергетиці України – Корецький
Росія почала масовані удари по енергетиці України – Корецький
Британська розвідка повідомила про рекордні втрати окупантів
Британська розвідка повідомила про рекордні втрати окупантів
На Житомирщині через атаки РФ спалахнули пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури
На Житомирщині через атаки РФ спалахнули пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури
В окупованому Севастополі ввели жорсткі обмеження електроенергії: світло дають на дві години
В окупованому Севастополі ввели жорсткі обмеження електроенергії: світло дають на дві години

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
82K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua