Російські окупанти вдарили по Запоріжжю: є тяжкопоранений

Рятувальники дістали чоловіка з-під завалів після атаки на кілька вулиць міста, пошукова операція триває

Російські окупаційні війська 14 жовтня завдали ударів по приватному сектору Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки у Вознесенівському районі, є постраждалі. Одного з поранених рятувальники витягли з-під завалів. Наразі чоловік перебуває у тяжкому стані під наглядом лікарів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на співголову Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.

Про російський удар по житловому сектору обласного центру стало відомо о 12:43. Згодом Федоров уточнив, що внаслідок атаки постраждали одразу кілька вулиць приватної забудови у Вознесенівському районі Запоріжжя.

За інформацією очільника області, російський обстріл спричинив руйнування житлових будинків. На місці удару розпочалася пошуково-рятувальна операція, під час якої рятувальники обстежують пошкоджені будівлі та розбирають завали.

фото: Рада оборони Запорізької області

фото: Рада оборони Запорізької області

На оприлюднених фотографіях із місця атаки видно наслідки обстрілу приватного сектору. Зокрема, частина житлових будинків зазнала значних пошкоджень. У деяких оселях зруйновані стіни, тоді як в інших вибиті вікна.

фото: Рада оборони Запорізької області

фото: Рада оборони Запорізької області

Під час проведення рятувальних робіт надзвичайникам вдалося дістати з-під завалів чоловіка. За словами Федорова, постраждалий перебуває у тяжкому стані. Наразі він знаходиться під наглядом медиків.

Водночас інформація про загальну кількість поранених унаслідок російської атаки поки не уточнюється. Відомо, що обстріл зачепив кілька вулиць житлової забудови, однак остаточні масштаби пошкоджень наразі не встановлені. Пошуково-рятувальна операція на місці російського удару триває.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня російські окупаційні війська також атакували Київ. Унаслідок нічного удару по столиці загинули люди. Про жертви російського обстрілу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.