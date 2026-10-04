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Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2026 року
Триває 1684-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На покровському напрямку українські військові зупинили 31 атаку противника

За минулу добу на фронті зафіксовано 204 бойових зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Минулої доби противник завдав 65 авіаційних ударів, зокрема скинув 233 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9090 дронів-камікадзе та здійснили 2465 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА та один пункт управління противника.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Мала Корчаківка, Садки, Писарівка, Іволжанське, Товстодубове, Вільна Слобода, Могриця та Храпівщина. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Суми та Вакалівщина.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2026 року фото 1

Загарбники чотири рази атакували в районах Садків, Рижівки та Коренька.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Довгенького, Лимана, Радьківки, Захарівки, Рибалчиного, Іващиного, Довжанки та Чугунівки.

На куп'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2026 року фото 3

Ворог чотири рази атакував у районах Ківшарівки, Куп'янська та Новоосинового.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2026 року фото 4

Відбито спроби окупантів просунутися. Наші захисники відбили дев'ять атак у районах Новоселівки, Карпівки, Нового Миру, Лимана та Діброви.

На слов'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2026 року фото 5

Загарбники здійснили сім атак у районах Миколаївки, Озерного, Кривої Луки та Ямполя.

На краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2026 року фото 6

Українські воїни відбили дві атаки противника в районах Юрківки та Федорівки.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2026 року фото 7

Зафіксовано 16 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Райського, Костянтинівки, Новоселівки, Кіндратівки та Іванопілля.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2026 року фото 8

Наші оборонці зупинили 31 атаку – в районах Сергіївки, Молодецького та у бік Вільного, Кучерового Яру, Нового Шахового, Ганнівки, Добропілля, Нового Донбасу, Чернігівки, Світлого, Білицького і Новогришиного.

На олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2026 року фото 9

Противник здійснив три атаки в бік населеного пункту Тернове.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2026 року фото 10

Відбито п'ять атак загарбників у районах Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки та Широкого.

На оріхівському та придніпровському напрямках

Минулої доби окупанти активних наступальних дій не проводили..

Нагадаємо, триває 1684-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт війна ЗСУ Генштаб військові

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