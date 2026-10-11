Воєнні розвідники знешкодили дві групи російського спецназу

Після виявлення противника розвідники завдали вогневого ураження та провели зачистку місцевості

Бійці «Спецпідрозділу Тимура» організували засідку для перехоплення російських спецпризначенців

Бійці «Спецпідрозділу Тимура» Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели успішну спеціальну контрдиверсійну операцію, в результаті якої знешкодили дві групи військовослужбовців 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення головного управління генерального штабу збройних сил російської федерації (ГУ ГШ ЗС РФ). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Завдяки успішній агентурній роботі, зокрема інформації, отриманій із середовища противника, а також застосуванню технічних засобів розвідки, українські воєнні розвідники встановили склад ворожих груп і маршрути їхнього пересування.

🔥ГУР повідомило про знешкодження двох груп російського спецназу під час контрдиверсійної операції Українські розвідники встановили склад груп і маршрути їхнього пересування завдяки агентурній роботі та технічній розвідці. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 11, 2026

На основі отриманих розвідувальних даних бійці «Спецпідрозділу Тимура» організували засідку для перехоплення російських спецпризначенців.

Після виявлення противника розвідники завдали вогневого ураження та провели зачистку місцевості. Одного військовослужбовця російського спецназу взяли в полон.

У результаті операції знешкоджено дві групи російського спецназу.

10-та окрема гвардійська бригада спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ – кадрове з’єднання російської воєнної розвідки, військовослужбовці якого брали участь у війнах проти Грузії та України, а також у російській військовій кампанії в Сирії. Присутність представників цієї бригади на окупованих територіях України була задокументована ще у 2014–2015 роках.

Загалом за період проведення операції на Запорізькому напрямку бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України завдали противнику безповоротних втрат у кількості 448 осіб та взяли в полон 85 російських військовослужбовців.

Раніше у Москві з’явилися листівки з «привітаннями» від ГУР, спрямованими проти російської влади та військових.

Також на Рівненщині попрощались із легендарним розвідником, за його голову окупанти давали тисячі євро.