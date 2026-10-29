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191 бій за добу: лінія фронту станом на 29 жовтня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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191 бій за добу: лінія фронту станом на 29 жовтня 2026
Ситуація на фронті 29 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 29 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 51 авіаційний удар, скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6174 дрони-камікадзе та здійснив 1768 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

29 жовтня на фронті відбулося 191 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 40 окупантів, 10 – поранено, знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки, склад боєприпасів та 23 укриття. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, гармату та 120 укриттів противника. Знищено або подавлено 231 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, застосували чотири керовані авіабомби, здійснили 34 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

191 бій за добу: лінія фронту станом на 29 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Стариця, Чайківка, Охрімівка, Мала Вовча та Шев’яківка. Дві з цих атак іще тривають.

191 бій за добу: лінія фронту станом на 29 жовтня 2026 фото 2

На Лиманському напрямку

Вісім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Степового, Колодязів, Лиману, Зарічного, Донецького та Діброви. Одна атака триває.

191 бій за добу: лінія фронту станом на 29 жовтня 2026 фото 3

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли чотири спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Оріхуватка, Ямпіль, Крива Лука та Миколаївка. Дві штурмові дії противника тривають.

191 бій за добу: лінія фронту станом на 29 жовтня 2026 фото 4

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 23 ворожі штурми: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Довгої Балки, Дружківки, Русиного Яру, Петрівки, Торецького, Приюту, Вільного та Колодязів.

191 бій за добу: лінія фронту станом на 29 жовтня 2026 фото 5

На Покровському напрямку

Вісімнадцять атак здійснював ворог. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Ганнівка, Родинське, Світле, Новогришине, Мирне, Сергіївка, Котлине, Молодецьке, Новопідгороднє та Новопавлівка. Триває бій.

191 бій за добу: лінія фронту станом на 29 жовтня 2026 фото 6

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбивали 16 ворожих атак у бік населених пунктів Успішне, Тернувате, Гірке та Чарівне. Три ворожі спроби покращити своє становище ще тривають.

191 бій за добу: лінія фронту станом на 29 жовтня 2026 фото 7

На Оріхівському напрямку

Окупанти проводили дві штурмові дії, атакуючи в бік Єгорівки. Триває бій.

191 бій за добу: лінія фронту станом на 29 жовтня 2026 фото 8

На Придніпровському, Олександрівському, Краматорському та Куп'янському напрямках окупанти штурмових дій не здійснювали.

Нині триває 1709-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Генштаб ворог

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