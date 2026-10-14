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222 бої за добу: лінія фронту станом на 14 жовтня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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222 бої за добу: лінія фронту станом на 14 жовтня 2026
Ситуація на фронті 14 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 14 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару та 58 авіаційних ударів – скинув 190 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5221 дрон-камікадзе та здійснив 1736 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

14 жовтня на фронті відбулося 222 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 68 окупантів, 14 поранено. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, чотири спеціальні засоби та три укриття ворога. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, одну гармату, один пункт управління БпЛА та 37 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 164 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Зафіксовано дві штурмові дії. Ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснив 44 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із реактивних систем залпового вогню.

222 бої за добу: лінія фронту станом на 14 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів у районах:

  • Ізбицького
  • Тернової
  • Охрімівки
  • Чугунівки
  • у бік Захарівки, Чорного, Малої Вовчої

П'ять штурмів тривають.

222 бої за добу: лінія фронту станом на 14 жовтня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог 15 разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії у бік Радьківки.

222 бої за добу: лінія фронту станом на 14 жовтня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито п'ять спроб загарбників просунутися у бік Лиману та неподалік Масляківки.

222 бої за добу: лінія фронту станом на 14 жовтня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили дві спроби загарбників просунутися вперед у районі Кривої Луки.

222 бої за добу: лінія фронту станом на 14 жовтня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог штурмових дій не проводив.

222 бої за добу: лінія фронту станом на 14 жовтня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 19 ворожих штурмів у районі Костянтинівки та у бік:

  • Новоселівки
  • Миколайпілля
  • Новопавлівки
  • Торецького
  • Грузького
  • Вільного
  • Молодецького

Один бій триває. 

222 бої за добу: лінія фронту станом на 14 жовтня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Білицького
  • Нового Донбасу
  • Чернігівки
  • Світлого
  • Добропілля
  • Новогришиного
  • Гулівого
  • Сергіївки
  • Мирного
  • Молодецького
  • Муравки
  • Новопавлівки 
222 бої за добу: лінія фронту станом на 14 жовтня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог один раз штурмував у бік Березового.

222 бої за добу: лінія фронту станом на 14 жовтня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили 13 ворожих атак у районах:

  • Рибного
  • Тернуватого
  • Рівного
  • Воздвижівки
  • Гіркого
  • Верхньої Терси
  • Новоселівки
  • Омельника
222 бої за добу: лінія фронту станом на 14 жовтня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Окупанти чотири рази атакували у бік Павлівки та Степногірська.

222 бої за добу: лінія фронту станом на 14 жовтня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

222 бої за добу: лінія фронту станом на 14 жовтня 2026 фото 12

Нині триває 1694-й день повномасштабної війни.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб укриття фронт Лиман Покровськ

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