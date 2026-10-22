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Росія втратила рекордну кількість окупантів за добу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія втратила рекордну кількість окупантів за добу
Росія втратила 2250 окупантів за добу
фото: Генералний штаб ЗСУ/Telegram

Попередній антирекорд російської армії протримався майже два роки

За добу 21 жовтня 2026 року Сили оборони України знешкодили 2250 російських окупантів. Це найбільший добовий показник втрат особового складу противника за весь період повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, попередній рекорд добових втрат російських військ становив 2200 осіб. Його зафіксували 19 грудня 2024 року. Таким чином, новий показник перевищив попередній максимум на 50 військових. Рекорд протримався майже два роки.

До п'ятірки найбільших добових втрат російської армії від початку повномасштабного вторгнення увійшли:

  • 21 жовтня 2026 року – 2250 осіб;
  • 19 грудня 2024 року – 2200 осіб;
  • 18 жовтня 2026 року – 2100 осіб;
  • 27 вересня 2026 року – 2090 осіб;
  • 28 листопада 2024 року – 2030 осіб.

Три з п'яти найвищих показників добових втрат російської армії припадають на вересень і жовтень 2026 року. Зокрема, лише за останні чотири дні до п'ятірки найбільших втрат увійшли одразу два показники – 2100 та 2250 осіб.

Від початку 2026 року загальні втрати російських військ в особовому складі становлять близько 363 820 осіб. Водночас від 24 лютого 2022 року армія РФ втратила 1 572 790 військовослужбовців.

У Генеральному штабі також звернули увагу на зростання місячних втрат російської армії. Зокрема, у лютому 2026 року вони становили 26 090 осіб, тоді як у вересні сягнули 46 230 осіб. Вересень став місяцем із найбільшими втратами противника від початку року. При цьому за перші три тижні жовтня втрати російських військ уже наблизилися до 37 тисяч осіб.

У Генштабі наголосили, що українці докладають максимальних зусиль для збереження життя військових і цивільного населення. Водночас російське командування використовує особовий склад як ресурс, продовжуючи наступальні дії попри значні втрати.

Сили оборони України продовжують виснажувати наступальний потенціал російської армії для припинення збройної агресії проти України.

Нагадаємо, що за минулу добу на фронті відбулося 187 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському, де зафіксовано 21 штурм

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Теги: війна окупанти Генштаб

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