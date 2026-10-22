Масована атака РФ на Київ. Туман ускладнив роботу ППО – Ігнат

Речник Повітряних сил пояснив, чому під час нічного обстрілу українським військовим було складніше збивати російські безпілотники

У ніч проти 22 жовтня сильний туман ускладнив роботу української протиповітряної оборони під час масованої російської атаки. Через погану видимість військовим було складніше застосовувати засоби, які потребують візуального виявлення повітряних цілей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

За словами Ігната, несприятливі погодні умови спостерігалися не лише на Київщині, а й в інших областях України. Сильний туман суттєво вплинув на можливості підрозділів, які протидіють російським безпілотникам.

Речник пояснив, що більшість засобів комплексної протиповітряної оборони потребують візуального контакту з ціллю. Відповідно, обмежена видимість ускладнює їхнє застосування під час атак.

«От визерніть за вікно: навіть зараз, коли я виходжу на вулицю, бачу, що туман доволі сильний — і на Київщині, і в інших областях. Погода серйозно ускладнює бойову роботу різних засобів, зокрема тих, яким потрібна візуальна прив’язка до цілі. Таких засобів більшість у нашій системі комплексної протиповітряної оборони. Тому погодні умови ускладнюють боротьбу з ворожими БпЛА. Водночас наші захисники щодня і щоночі намагаються збивати якомога більше цілей», – зазначив Ігнат.

Він також зауважив, що хотілося б мати кращі показники зі збиття російських безпілотників. Водночас речник наголосив, що погодні умови ускладнюють бойову роботу українських захисників.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня, починаючи з 18:00 попереднього дня, російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні. Противник застосував ракети «Іскандер-М», С-400, «Циркон» та «Онікс», а також 210 безпілотників різних типів, серед яких були 110 реактивних дронів.

Основним напрямком удару став Київ. За інформацією Повітряних сил, під час атаки українським військовим не вдалося збити жодної балістичної ракети.

Унаслідок нічного обстрілу столиці одна людина загинула, ще 22 дістали поранення, серед них – четверо дітей. За даними ДСНС, пожежі та руйнування зафіксовано в Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Голосіївському, Печерському та Оболонському районах Києва.