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Олег Семененко Заслужений діяч науки і техніки України, доктор військових наук

Перевірка безкарністю: чому Росія б’є по садочках, зв'язку і вантових мостах Києва

glavcom.ua
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Наслідки влучання російського дрона в Північний міст у Києві, жовтень 2026 року
фото: Reuters

Наступними можуть стати поля, річки і небо – отрута, радіація, біологічна загроза?

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Осінь 2026 року Київ зустрічає під гул реактивних дронів. Спершу під ударом опинилися провайдери інтернету і мобільного зв’язку, потім – школи й дитячі садочки, а 1–4 жовтня – Південний і Північний мости. У цій послідовності немає випадковості: кожна ціль – це водночас удар по Україні й експеримент над власним суспільством Росії.

Дешевий дрон замість дорогої ракети

Масштабування виробництва реактивних «Шахедів» дало Кремлю те, чого бракувало: можливість бити щодня, не витрачаючи ракет. За даними ГУР, Росія виготовляє близько 3 тис. реактивних дронів на місяць і ще приблизно 2,8 тис. звичайних «Гераней». Лише за останній тиждень, за словами президента, ворог випустив по Україні понад 1900 ударних дронів, з них понад 800 реактивних, 1700 авіабомб – і лише 25 ракет. Ракети тим часом накопичуються – для зимових ударів по енергетиці. Дрони ж створюють стратегію постійної напруги: тривога щоночі, втома, страх, відчуття, що безпечного місця немає.

Зв’язок, діти, мости: логіка вибору цілей

Удари по «Київстару» 11 і 17 вересня, по датацентрах і вузлах обміну трафіком у Києві мали показати: столиця може залишитися без зв’язку, без «Дії», без новин. Блекауту не сталося – тисячі незалежних провайдерів і автоматичне перемаршрутизування втримали мережу. Тоді прицільний вогонь перейшов на те, що для українців найдорожче – на дітей.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано 4706 закладів освіти, з них 428 – повністю (міністр освіти А. Бутенко, 22 вересня 2026 р.). У Києві, за даними КМДА, станом на 6 липня постраждали 310 закладів освіти, з них 85 – лише за травень–червень і ще 30 – за перші шість днів липня. За останні три місяці перелік поповнився новими адресами: 23–27 вересня уламки й вогонь сягнули території закладу освіти, дитячого садка і школи в столиці. Тільки на початку вересня загальна статистика по Україні становила 4650 пошкоджених і 423 зруйновані заклади – за кілька тижнів додалися десятки нових.

Навіщо? Росії потрібна «картинка». Палаюча школа, яку пропаганда називає «військовим об’єктом» – це тест на адекватність сприйняття власною нацією. Кремль уважно дивиться, як на це реагують соцмережі, блогери, еміграція, іноземні уряди. Це як зробити погане і чекати: покарають чи ні? Якщо не покарають – можна далі.

Чому саме вантові мости

Південний і Північний мости мають однакову конструкцію – вантову систему, де полотно тримається на сталевих тросах, закріплених на пилоні. Саме тому за чотири дні Південний міст отримав щонайменше п’ять влучань, а Північний – два поспіль. Аналітик Іван Ступак звертає увагу на металеві «вусики» на носі дронів – механічні детонатори для підриву при контакті з тросами – і на специфічну вибухівку, розраховану на ураження металу. Ціль – верхні й нижні кріплення вантів. Ефект від’єднання вантів і падіння прольоту – ідеальна «картинка перемоги» для російського телевізора, така сама за силою емоції, як для нас кадри палаючих НПЗ під Москвою.

А ще – це спосіб заглушити незручні новини. Операція «Вівальді» на Лиманському напрямку, де Сили оборони вже звільнили 125–140 км² і взяли сотні полонених, спричинила «бунт» серед російських воєнкорів. Інформацію про неї треба втопити в морі «перемог» і «патріотизму». Повітряний терор і тимчасова технологічна перевага – це шанс, і Росія ним користується.

А далі що?

Якщо безкарність стане правилом, межі зникнуть. Росія вже підірвала Каховську ГЕС, тримає в заручниках Запорізьку АЕС, а Організація із заборони хімічної зброї підтверджувала застосування хімічних речовин на фронті. Наступними можуть стати поля, річки і небо – отрута, радіація, біологічна загроза. Росія здатна застосувати тактичну ядерну зброю, вона цього не виключає, але ж її можуть зупинити тільки міжнародна спільнота. Мета одна: знищення української ідентичності й нації, створення безвиході в екзистенційній війні. Війна триває…

Висновки і перспективи захисту

  • Мости – стратегічні об’єкти ППО. Потрібні мобільні вогневі групи й дрони-перехоплювачі на підльотах, РЕБ, сітки і сталеві екрани на анкерних вузлах вантів, димові завіси.
  • Резерв переправ. Понтонні парки, пороми, річковий транспорт, посилення залізничних мостів і метро, заздалегідь сплановані маршрути об’їзду.
  • Швидкий ремонт. Запас вантів і кріплень, датчики натягу тросів, бригади готовності 24/7 за моделлю енергетиків.
  • Стійкість зв’язку й даних. Розподілені датацентри, національний роумінг, резервне живлення базових станцій, супутникові канали.
  • Ціна безкарності. Кожен удар по школі має бути задокументований для міжнародних судів, а відповідь партнерів – відчутною вже зараз.

Слова, що звучать як попередження

Ліна Костенко писала: «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову». Сьогодні в української нації намагаються відібрати не лише мову, а й дитинство, зв’язок і мости між берегами. А Тарас Шевченко нагадує, де шукати силу: «Борітеся – поборете!» Мости відбудуємо, школи відкриємо. Київ стоїть, поки стоїмо ми.

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Теги: росія пропаганда війна столиця ворог Україна

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