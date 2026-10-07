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Полтавська ОВА показала руйнування після атаки на Кременчук (фото, відео)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Полтавська ОВА показала руйнування після атаки на Кременчук (фото, відео)
Росіяни масовано атакували Кременчук
фото: Полтавська ОВА

Очільник області наголосив, що за повідомленнями про пошкоджені будинки стоять люди, які роками облаштовували свої оселі

Полтавська обласна військова адміністрація показала наслідки масованої російської атаки на Кременчук 7 жовтня. Внаслідок удару в місті пошкоджено житлові будинки та інше майно місцевих мешканців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

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«Кременчук. Подивіться на ці фото», – написав посадовець, оприлюднивши кадри наслідків російської атаки.

Дяківнич звернув увагу на те, що за повідомленнями про руйнування стоять історії конкретних людей, які роками створювали та облаштовували свої домівки.

Полтавська ОВА показала руйнування після атаки на Кременчук (фото, відео) фото 1
фото: Полтавська ОВА
Полтавська ОВА показала руйнування після атаки на Кременчук (фото, відео) фото 2
фото: Полтавська ОВА

За словами посадовця, такими атаками Росія намагається залякати українців та змусити їх постійно відчувати загрозу нового удару.

Полтавська ОВА показала руйнування після атаки на Кременчук (фото, відео) фото 3
фото: Полтавська ОВА
Полтавська ОВА показала руйнування після атаки на Кременчук (фото, відео) фото 4
фото: Полтавська ОВА

«Саме на це й розраховує ворог. Щоб ми боялися засинати. Відпускати дітей від себе. Щось планувати. Щоб кожен думав: наступного разу може бути моя адреса. У цьому весь їхній цинізм. Вони чудово знають, що роблять із людьми», – написав він.

Полтавська ОВА показала руйнування після атаки на Кременчук (фото, відео) фото 5
фото: Полтавська ОВА

Керівник Полтавської ОВА додав, що до наслідків таких ударів неможливо звикнути, а людям, які втратили або побачили пошкодженими свої оселі, насамперед необхідна допомога.

«Не буду писати, що ми до цього звикли. До такого неможливо звикнути. І не треба вимагати від людини, яка стоїть серед руїн, бути незламною. Їй треба допомогти. А люті нам вистачить. Без гучних слів під цими фотографіями», – наголосив Дяківнич.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Полтавську область із застосуванням ракет та безпілотників. Одним із міст, які зазнали удару, став Кременчук.

Раніше Дяківнич повідомляв про влучання у житловому районі міста та пошкодження багатоквартирних будинків. Також російські війська влучили в одне з підприємств у Кременчуцькому районі.

Згодом міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що місто зазнало одних із наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення.

Значних пошкоджень зазнала ціла група багатоповерхових житлових будинків. Також пошкоджено приватні оселі, вибито вікна, пошкоджено фасади та конструктивні елементи будівель, понівечено автомобілі. На місцях працюють міські, комунальні та екстрені служби.

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Теги: росія окупанти Полтавщина Кременчук

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