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Російські терористи пошкодили унікальну картину «Космогонія» в Луцьку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російські терористи пошкодили унікальну картину «Космогонія» в Луцьку
фото: msumk_lutsk

Пожежа в Музеї Корсаків знищила частину полотна площею понад 2000 кв. м, яке встановило національний рекорд України

У Луцьку внаслідок падіння уламків російського безпілотника постраждала монументальна картина «Космогонія», розміщена в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. Увечері 13 жовтня на території закладу виникла пожежа, яка пошкодила частину мистецького твору, що у 2024 році встановив національний рекорд України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Музей Корсаків.

За інформацією музею, уламки російського дрона впали на будівлю пізно ввечері 13 жовтня. Внаслідок цього спалахнула пожежа, яка створила загрозу для розміщених усередині мистецьких експонатів.

Російські терористи пошкодили унікальну картину «Космогонія» в Луцьку фото 1
фото: Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків

«Уламки російського дрона впали на Музей Корсаків та спричинили пожежу пізно увечері 13 жовтня. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце, локалізували та загасили вогонь, чим обмежили масштаб руйнувань», – повідомили представники закладу.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти подальшому поширенню вогню. Водночас уникнути пошкодження одного з найвідоміших експонатів музею не вдалося.

Внаслідок російської атаки постраждала «Космогонія» – масштабний філософсько-мистецький проєкт, загальна площа якого перевищує 2000 кв. м.

Картина складається із шести частин, кожна з яких є складовою єдиної художньої концепції. Проєкт присвячений трьом фундаментальним питанням людського існування: звідки ми взялися, хто ми є та що з нами буде.

Пожежа частково знищила шосту частину полотна, яка має назву «Майбутнє». Саме цей фрагмент завершує загальну філософську концепцію твору та присвячений роздумам про подальший розвиток людства.

У 2024 році «Космогонія» встановила національний рекорд України завдяки своїм масштабам. Автором картини є український художник Петро Антип, а ідея та філософська концепція проєкту належать фундатору музею Віктору Корсаку.

Після пожежі представники закладу почали оцінювати стан пошкодженої частини полотна та можливості її подальшого збереження.

Фундатор Музею Корсаків Віктор Корсак прокоментував пошкодження мистецького твору, звернувши увагу на символічне значення постраждалого фрагмента.

«Війна руйнує не лише те, що існує сьогодні. Вона знищує те, що могло б з'явитися завтра: людські життя, мрії, відкриття, можливості. І водночас майбутнє не визначене наперед. Ми створюємо його власними рішеннями та вчинками», – зазначив Корсак.

Наразі керівництво музею розглядає два можливі сценарії подальшої долі пошкодженої частини картини. Перший передбачає повне відновлення фрагмента «Майбутнє», щоб повернути полотну його попередній вигляд. Другий варіант полягає у збереженні слідів пожежі як свідчення наслідків російської агресії для української культури.

На думку фундатора музею, пошкодження мистецького твору можуть стати окремою частиною його історії. «Іноді шрами розповідають про історію більше, ніж відновлена поверхня», – зауважив Корсак.

Остаточне рішення щодо подальшої долі полотна ухвалять після детальної оцінки його стану. До обговорення залучать автора картини Петра Антипа та фахівців із реставрації.

Водночас у музеї повідомили, що інші виставкові зали та представлені в них мистецькі твори не зазнали пошкоджень. Попри наслідки атаки, команда закладу продовжує роботу над виставковими, освітніми та культурними проєктами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про загибель шістьох людей унаслідок російської атаки на Луцьк. Ще 13 осіб зазнали поранень.

За словами глави держави, російський ударний безпілотник пошкодив цивільну інфраструктуру міста, зокрема житловий будинок та магазин.

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Теги: окупанти Луцьк картина дрон

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