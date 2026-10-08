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194 бої за добу: лінія фронту станом на 8 жовтня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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194 бої за добу: лінія фронту станом на 8 жовтня 2026
Ситуація на фронті 8 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 8 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 58 авіаційних ударів – скинув 205 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5847 дронів-камікадзе та здійснив 1975 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

8 жовтня на фронті відбулося 194 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 51 окупант, 11 поранено. Знищено шість одиниць автомобільної, чотири одиниці спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та 38 укриттів ворога. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, шість артилерійських систем, вісім пунктів управління БпЛА та 144 укриття противника. Знищено або подавлено 317 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Зафіксовано дві штурмові дії. Окупанти здійснили 47 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

194 бої за добу: лінія фронту станом на 8 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Вовчанська, Тернової, Ізбицького та Приколотного. Одне боєзіткнення триває.

194 бої за добу: лінія фронту станом на 8 жовтня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив три штурми в районах Ківшарівки та Радьківки.

194 бої за добу: лінія фронту станом на 8 жовтня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито дев'ять спроб загарбників просунутися в районах Надії, Новоселівки, Торського, Лиману та Діброви. Два боєзіткнення тривають.

194 бої за добу: лінія фронту станом на 8 жовтня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили шість спроб загарбників просунутися вперед поблизу Озерного, Кривої Луки та Миколаївки.

194 бої за добу: лінія фронту станом на 8 жовтня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

194 бої за добу: лінія фронту станом на 8 жовтня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 22 ворожих штурми у районі Костянтинівки та у бік:

  • Іллінівки
  • Новоселівки
  • Русиного Яру
  • Осикового
  • Вільного
  • Степів
  • Грузького

Одне боєзіткнення триває. 

194 бої за добу: лінія фронту станом на 8 жовтня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 25 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Красноподілля
  • Нового Донбасу
  • Білицького
  • Ганнівки
  • Добропілля
  • Водянського
  • Світлого
  • Новогришиного
  • Сергіївки
  • Молодецького
  • Мирного

Три боєзіткнення тривають. 

194 бої за добу: лінія фронту станом на 8 жовтня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили три атаки окупантів у районах Тернового та Воскресенки.

194 бої за добу: лінія фронту станом на 8 жовтня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано сім атак окупантів у районах Різдвянки, Копанів та Гуляйпільського. Одне боєзіткнення триває.

194 бої за добу: лінія фронту станом на 8 жовтня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки противника у бік Приморського та Плавнів.

194 бої за добу: лінія фронту станом на 8 жовтня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

194 бої за добу: лінія фронту станом на 8 жовтня 2026 фото 12

Нині триває 1688-й день повномасштабної війни.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб укриття фронт Лиман

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