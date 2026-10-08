194 бої за добу: лінія фронту станом на 8 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 8 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 58 авіаційних ударів – скинув 205 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5847 дронів-камікадзе та здійснив 1975 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

8 жовтня на фронті відбулося 194 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 51 окупант, 11 поранено. Знищено шість одиниць автомобільної, чотири одиниці спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та 38 укриттів ворога. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, шість артилерійських систем, вісім пунктів управління БпЛА та 144 укриття противника. Знищено або подавлено 317 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Зафіксовано дві штурмові дії. Окупанти здійснили 47 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Вовчанська, Тернової, Ізбицького та Приколотного. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив три штурми в районах Ківшарівки та Радьківки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито дев'ять спроб загарбників просунутися в районах Надії, Новоселівки, Торського, Лиману та Діброви. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили шість спроб загарбників просунутися вперед поблизу Озерного, Кривої Луки та Миколаївки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 22 ворожих штурми у районі Костянтинівки та у бік:

Іллінівки

Новоселівки

Русиного Яру

Осикового

Вільного

Степів

Грузького

Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 25 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Красноподілля

Нового Донбасу

Білицького

Ганнівки

Добропілля

Водянського

Світлого

Новогришиного

Сергіївки

Молодецького

Мирного

Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили три атаки окупантів у районах Тернового та Воскресенки.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано сім атак окупантів у районах Різдвянки, Копанів та Гуляйпільського. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки противника у бік Приморського та Плавнів.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нині триває 1688-й день повномасштабної війни.