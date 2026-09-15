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Українська розвідка з’ясувала пріоритетні цілі Росії для нових ударів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Українська розвідка з’ясувала пріоритетні цілі Росії для нових ударів
Зеленський анонсував зміни у протиповітряному захисті після доповіді розвідки
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Після доповідей розвідки влада вирішила посилити РЕБ та змінити роботу частини мобільних вогневих груп

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого розвідка доповіла про об’єкти, на яких Росія найбільше зосередила увагу у своїх затверджених планах. Україна вже визначила рішення для посилення їхнього захисту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

Одним із ключових питань засідання стали контракти на виробництво систем захисту критичної інфраструктури та логістики. Учасники Ставки детально проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій та визначених критичних підприємств.

«Провів Ставку. Серед ключових питань – контракти на виробництво систем захисту для критичної інфраструктури та логістики. Детально проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій і визначених критичних підприємств, які є особливо значимими мішенями для російських ударів», – повідомив Зеленський.

Окремо на Ставці заслухали доповіді українських розвідок щодо затверджених планів Росії. «Чіткі доповіді розвідок: зафіксували, на що найбільше направлена російська терористична увага у затверджених планах ворога. Є рішення для захисту. Зокрема, відчутно посилимо складову РЕБ та збільшимо обсяг закупівель – контракти підтверджені. Буде також переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту», – зазначив президент.

Зеленський також доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики. Учасники Ставки обговорили виклики та можливі спільні кроки з партнерами для безпеки логістики у прикордонних районах із країнами Європейського Союзу та Молдовою.

«Доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики. Дякую всім партнерам, які працюють разом із нами для гарантування безперебійної роботи залізниці. Обговорили виклики та можливі спільні кроки з партнерами для безпеки логістики у прикордонних районах із країнами Євросоюзу та Молдовою», – повідомив глава держави.

Також на Ставці заслухали звіт щодо спроможностей Укрзалізниці проводити ремонти рухомого складу та постачання обладнання.

Нагадаємо, раніше Україна успішно випробувала ще один перехоплювач, призначений для боротьби з російськими реактивними дронами. Під час випробування український засіб уразив шахед.

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Теги: Володимир Зеленський росія війна окупанти розвідка

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