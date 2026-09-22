FPV-дрон ліквідував полковника РФ, який у 2014 році зрадив Україну

Олександр Ісаєв перейшов на бік Росії після початку окупації Криму та згодом очолив російський артилерійський полк

У Херсонській області Сили оборони України ліквідували командира 8-го артилерійського полку російської армії полковника Олександра Ісаєва. У 2014 році він перейшов на бік Росії, а згодом воював проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт «Книга катів українського народу».

За даними проєкту, Ісаєва було уражено FPV-дроном. Він командував 8-м артилерійським полком Збройних сил РФ, який діяв на приморському тактичному напрямку у складі російського угруповання військ «Днепр».

Ісаєв народився у Миколаєві та з 1992 року служив у Збройних силах України. У 2014 році він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командира 406-ї окремої бригади берегової артилерійської групи Військово-морських сил України, однак перейшов на бік Росії.

Після цього Ісаєва призначили начальником штабу – заступником командира 8-го артилерійського полку 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту РФ. У 2015 році військовий звільнився у запас.

У жовтні 2022 року Ісаєв повернувся до російської армії та долучився до війни проти України. Через два роки він очолив 8-й артилерійський полк, отримавши звання полковника.

Нагадаємо, у серпні в окупованому Севастополі було підірвано ще одного колишнього українського військового, який після окупації Криму перейшов на бік Росії. Станіслав Шагеєв у 2014 році командував єдиним українським підводним човном «Запоріжжя», а після переходу до російської армії очолював дивізіон підводних човнів. Згодом він командував російським підводним човном Б-262 «Старий Оскол», здатним нести крилаті ракети «Калібр»