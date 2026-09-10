Робота під час повітряної тривоги. Освітній омбудсмен роз'яснила права та обов'язки вчителів

Педагогів не можна примушувати залишати безпечне місце та прямувати до закладу освіти під час повітряної тривоги

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявила, що вимоги роботодавців приходити на роботу попри повітряну тривогу є неприпустимими, оскільки можуть створювати загрозу життю та здоров’ю працівників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням сайт освітнього омбудсмена.

За словами Лещик, їй стало відомо про випадки, коли педагогів зобов’язують бути в закладі освіти на початку робочого дня незалежно від того, чи триває повітряна тривога. Такі вимоги пояснюють необхідністю одразу розпочати роботу після завершення тривоги.

«Наголошу, що такі дії – неприпустимі, адже роботодавець не може вимагати від працівника покидати безпечне місце, у якому той має знаходитися під час повітряної тривоги, адже це ставить під загрозу життя і здоров’я працівника», – зазначила освітній омбудсмен.

Лещик також наголосила, що запізнення працівника через повітряну тривогу не є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Загроза життю та здоров’ю вважається поважною причиною для відсутності на роботі.

«Хоча чинне законодавство не містить вичерпного переліку поважних причин для відсутності на роботі, їх оцінка має ґрунтуватися на істотності обставин – тобто на тому, що такі обставини об’єктивно перешкоджають явці на роботу і не можуть бути усунені самим працівником», – йдеться у роз’ясненні Міністерства юстиції України на яке посилається омбудсмен.

Відсутність працівника під час повітряної тривоги вважається поважною причиною, якщо вона збігається з періодом дії тривоги. До цього часу також належить період, необхідний для переміщення до укриття та повернення з нього. За можливості працівник має повідомити керівника про причину своєї відсутності.

Окремо освітній омбудсмен зазначила, що відсутність на робочому місці є обґрунтованою, якщо на підприємстві немає обладнаного укриття, де працівник може безпечно продовжувати виконувати свої обов’язки.

Законодавство також гарантує працівникам право на безпечні умови праці. Зокрема, стаття 153 Кодексу законів про працю забороняє роботодавцю вимагати виконання роботи в умовах, що становлять явну небезпеку для життя та здоров’я працівника.

У роз’ясненні Міністерства юстиції зазначається, що вимога залишатися на робочому місці під час повітряної тривоги без можливості перейти в укриття є незаконною. Якщо роботодавець не забезпечив безпеку працівників, до нього можуть застосовуватися адміністративна або кримінальна відповідальність – залежно від обставин і наслідків.

Держпраці також роз’яснювала, що перебування працівника в укритті під час повітряної тривоги є поважною причиною відсутності на робочому місці та не вважається прогулом без поважних причин.

Водночас 10 вересня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про звернення до прем’єр-міністра Сергія Корецького. Він закликав запровадити нові підходи до організації навчання з урахуванням сучасних фактичних обставин та підготовки до осінньо-зимового періоду.

Раніше «Главком» писав, що Дмитро Лубінець запропонував змінити організацію навчання у школах через тривалі повітряні тривоги. Омбудсмен закликав оперативно переходити між очним, дистанційним і змішаним форматами залежно від безпекової ситуації.