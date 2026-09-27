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Росія «посилає в бій» мертвих князів та православних святих – CNN

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія «посилає в бій» мертвих князів та православних святих – CNN
Ковчег із частиною мощей московського князя Дмитра Донського
фото з відкритих джерел

Російська пропаганда намагається створити враження, ніби армія веде священну оборонну війну в Україні

Росія почала використовувати на фронті в Україні християнські реліквії, зокрема останки середньовічних князів, намагаючись підтримати військових і водночас підсилити релігійне обґрунтування війни. Як інформує «Главком», про це пише CNN.

На початку вересня на передову передали фрагмент останків князя Дмитра Донського, який у Росії прославляється як переможець Куликовської битви 1380 року. Йдеться про частину його правої руки. Представники Московського патріархату заявили, що князь-святий символічно перебуватиме «пліч-о-пліч» із російськими загарбниками. Реліквію також почали перевозити між військовими базами на окупованих територіях України.

За словами релігієзнавця Сергія Чапніна, використання таких символів стало частиною ширшої практики, за допомогою якої російська влада та церква намагаються представити війну як справедливу й виправдану.

«Церква практично злилася з державою настільки, що їх неможливо розрізнити», – зазначає він.

Образ Дмитра Донського має не лише релігійне, а й політичне значення. Експерти звертають увагу на те, що князь подається не як загарбник, а як захисник батьківщини. За оцінкою Чапніна, таким чином влада прагне сформувати уявлення, що Росія нібито не є агресором, а лише захищає власну територію. Сам дослідник називає це «мобілізаційним міфом» і пояснює, що подібні історичні конструкції можуть впливати на масову свідомість.

Відправлення реліквій на фронт не є новою практикою для російської армії. Раніше військовим передавали останки князя Олександра Невського, якого також використовують як символ російської військової слави.

Водночас священники та релігієзнавці, які критикують політику Кремля, трактують використання останків інакше. Православний священник та історик Олександр Занемонець заявив, що це не має стосунку до християнства і є використанням церкви для «патріотичних» цілей. За його словами, застосування реліквій є частиною розрахунку на політичну підтримку держави.

При цьому на фронті частина російських військових справді звертається до релігії. Один із колишніх військовослужбовців розповів CNN, що солдати моляться перед бойовими завданнями, а польові священники відвідують підрозділи та шпиталі. Інший військовий назвав можливість поговорити зі священником, помолитися або доторкнутися до святині «серйозною моральною підтримкою».

CNN також звертає увагу на те, що підтримка армії з боку Російської православної церкви породжує суперечки навіть серед духовенства.

«Ми повинні підтримувати людей, зокрема тих, хто носить військову форму. Але питання в тому, як ми їх підтримуємо. З одного боку, (ви повинні) не відмовляти людям у духовній допомозі, а з іншого, не вводити їх у ілюзію», – заявив Григорій Міхнов-Вайтенко, російський священник Апостольської православної церкви (не входить до складу РПЦ), який допомагає українським біженцям, переміщеним через війну.

Нагадаємо, російська православна церква відправила на тимчасово окуповану територію Донецької області та до лінії бойового зіткнення ковчег із частиною мощей московського князя Дмитра Донського. У РПЦ заявили, що останки мають забезпечити «духовну підтримку» російських військових.

Раніше синод РПЦ затвердив 12 «воєнних» молитов. У них згадуються російські військовослужбовці, добровольці та їхні родини. 

Російська церква також використовує військову техніку у релігійній символіці. «Главком» раніше писав про так звану ікону із зображенням танка.

У серпні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на повідомлення про використання останків Дмитра Донського для підтримки російських військових. Дипломат іронічно порадив Володимиру Путіну «помінятися з цим кістяком місцями».

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Теги: росія церква пропаганда армія влада священник фронт

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