Питання зміни влади у Росії – це питання виживання Росії
У росіян відсутній інстинкт самозбереження
Мовою оригіналу
Анатолий Чубайс у стамбульского банкомата как символ первого месяца войны.
Очнитесь вы уже, zапутинцы. Чубайс умнее вас, поэтому уехал! Больше не он во всем виноват. Угадайте – кто теперь?
Поверьте, мир об этом уже тоже давно догадался. Ни Европе, ни США подсказывать не надо. А это означает простую вилку (в глаз): либо вы уйдёте Путина, либо они уйдут Путина. И вас заодно.
Второй вариант – эскалация войны, на которую рано или поздно пойдет уже и Запад. В ответ на какой-нибудь тактический ядерный удар. Вы сомневаетесь, что он сможет? Напомню вам, что в телевизоре орут об этом вовсю, а в бункер «Новую газету» не приносят.
Вопрос смены власти в России – вопрос выживания России. Фридман все понял даже раньше Чубайса, поэтому предпочитает оставаться в Лондоне и не возвращаться к Адольфу Владимировичу.
Но не все могут уехать. 40 миллионов в Украине и 140 миллионов в России – в заложниках.
И пострадают не только террористы, которые бомбят Украину. А все – и те, кто zигует, и те, кто уже месяц молчаливо наблюдает за тем, как бомбы падают на жилые дома в украинских городах. Остановить Путина – это и есть единственно возможный патриотизм.
Эй вы там, наверху, где ваш инстинкт самосохранения?
Джерело: блог Дмитра Гудкова