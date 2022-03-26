Питання зміни влади у Росії – це питання виживання Росії

У росіян відсутній інстинкт самозбереження

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Анатолий Чубайс у стамбульского банкомата как символ первого месяца войны.

Очнитесь вы уже, zапутинцы. Чубайс умнее вас, поэтому уехал! Больше не он во всем виноват. Угадайте – кто теперь?

Поверьте, мир об этом уже тоже давно догадался. Ни Европе, ни США подсказывать не надо. А это означает простую вилку (в глаз): либо вы уйдёте Путина, либо они уйдут Путина. И вас заодно.

Второй вариант – эскалация войны, на которую рано или поздно пойдет уже и Запад. В ответ на какой-нибудь тактический ядерный удар. Вы сомневаетесь, что он сможет? Напомню вам, что в телевизоре орут об этом вовсю, а в бункер «Новую газету» не приносят.

Вопрос смены власти в России – вопрос выживания России. Фридман все понял даже раньше Чубайса, поэтому предпочитает оставаться в Лондоне и не возвращаться к Адольфу Владимировичу.

Но не все могут уехать. 40 миллионов в Украине и 140 миллионов в России – в заложниках.

И пострадают не только террористы, которые бомбят Украину. А все – и те, кто zигует, и те, кто уже месяц молчаливо наблюдает за тем, как бомбы падают на жилые дома в украинских городах. Остановить Путина – это и есть единственно возможный патриотизм.

Эй вы там, наверху, где ваш инстинкт самосохранения?

Джерело: блог Дмитра Гудкова

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