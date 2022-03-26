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    Думки вголос

    Питання зміни влади у Росії – це питання виживання Росії

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

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    Путін ніколи не піде добровільно - Питання зміни влади у Росії – це питання виживання Росії
    Путін ніколи не піде добровільно
    фото з відкритих джерел

    У росіян відсутній інстинкт самозбереження

    Мовою оригіналу

    Анатолий Чубайс у стамбульского банкомата как символ первого месяца войны.

    Очнитесь вы уже, zапутинцы. Чубайс умнее вас, поэтому уехал! Больше не он во всем виноват. Угадайте – кто теперь?

    Поверьте, мир об этом уже тоже давно догадался. Ни Европе, ни США подсказывать не надо. А это означает простую вилку (в глаз): либо вы уйдёте Путина, либо они уйдут Путина. И вас заодно.

    Второй вариант – эскалация войны, на которую рано или поздно пойдет уже и Запад. В ответ на какой-нибудь тактический ядерный удар. Вы сомневаетесь, что он сможет? Напомню вам, что в телевизоре орут об этом вовсю, а в бункер «Новую газету» не приносят.

    Вопрос смены власти в России – вопрос выживания России. Фридман все понял даже раньше Чубайса, поэтому предпочитает оставаться в Лондоне и не возвращаться к Адольфу Владимировичу.

    Но не все могут уехать. 40 миллионов в Украине и 140 миллионов в России – в заложниках.

    И пострадают не только террористы, которые бомбят Украину. А все – и те, кто zигует, и те, кто уже месяц молчаливо наблюдает за тем, как бомбы падают на жилые дома в украинских городах. Остановить Путина – это и есть единственно возможный патриотизм.

    Эй вы там, наверху, где ваш инстинкт самосохранения?

    Джерело: блог Дмитра Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Питання зміни влади у Росії – це питання виживання Росії