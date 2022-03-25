Maxar показала знімки знищеного російського корабля в Бердянську (фото)

У порту міста Бердянськ було знищено не великий десантний корабель «Орськ»

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки знищеного в порту окупованого Бердянська російського великого десантного корабля «Саратов». Про це повідомляє Maxar Technologies.

«Супутникове фото українського портового міста Бердянськ від 25 березня, на якому видно згорілий і частково затоплений російський десантний корабель класу «Алігатор». Вогонь і дим видно поблизу та поруч із резервуарами для зберігання палива», – йдеться у повідомленні.

#Satellite imagery from today, March 25, of Ukrainian port city #Berdyansk, revealing a Russian Alligator-class landing ship that’s burned & partially submerged. Fire/smoke is nearby & close to fuel storage tanks. News reports state the ship was hit March 24, by Ukrainian forces. pic.twitter.com/MsGXWZdjD4 — Maxar Technologies (@Maxar) March 25, 2022

Нагадаємо, за уточненою інформацією Генштабу Збройних сил України, у порту міста Бердянськ було знищено не великий десантний корабель «Орськ», як повідомлялося раніше, а корабель «Саратов». Це корабель такої ж серії.

Раніше повідомлялося, знищений корабель у Бердянську міг перевозити до 20 танків, 45 БТРів і 400 десантників. «Це величезна ціль, яка була уражена нашими військовими», – заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Нагадаємо, командири підбитих у Бердянську російських кораблів виявилися зрадниками України