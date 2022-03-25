  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Maxar показала знімки знищеного російського корабля в Бердянську (фото)

    Maxar показала знімки знищеного російського корабля в Бердянську (фото)
    фото: twitter.com/Maxar

    У порту міста Бердянськ було знищено не великий десантний корабель «Орськ»

    Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки знищеного в порту окупованого Бердянська російського великого десантного корабля «Саратов». Про це повідомляє Maxar Technologies.

    «Супутникове фото українського портового міста Бердянськ від 25 березня, на якому видно згорілий і частково затоплений російський десантний корабель класу «Алігатор». Вогонь і дим видно поблизу та поруч із резервуарами для зберігання палива», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, за уточненою інформацією Генштабу Збройних сил України, у порту міста Бердянськ було знищено не великий десантний корабель «Орськ», як повідомлялося раніше, а корабель «Саратов». Це корабель такої ж серії.

    Раніше повідомлялося, знищений корабель у Бердянську міг перевозити до 20 танків, 45 БТРів і 400 десантників. «Це величезна ціль, яка була уражена нашими військовими», – заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Нагадаємо, командири підбитих у Бердянську російських кораблів виявилися зрадниками України

    Теги: росія окупанти ООН війна корабель Україна біженці окупація евакуація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Maxar показала знімки знищеного російського корабля в Бердянську (фото)