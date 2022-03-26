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    Події в Україні

    У Києві відбулися обшуки у політолога Медведчука

    Політолог співпрацював з Медведчуком - У Києві відбулися обшуки у політолога Медведчука
    Політолог співпрацював з Медведчуком
    фото з відкритих джерел

    Правоохоронці навідалися до Михайла Погребінського

    Правоохоронці обшукують у Києві квартиру близького друга Віктора Медведчука політтехнолога Михайла Погребінського, повідомляє у Facebook Сеяр Куршутов.

    Відзначається, що Погребінський тривалий час підтримував товариські стосунки із кумом президента РФ нардепом-втікачем Віктором Медведчуком.

    У столичній прокуратурі журналістам підтвердили інформацію про обшуки, проте без подробиць. «Слідчі дії тривають»,– повідомили у прокуратурі.

    Погребінський є засновником та керівником ГО «Київський центр політичних досліджень та конфліктології».

    Слідчі відзначають, що ця громадська організація на постійній основі вивчала настрої українців, які в подальшому передавались до Росії для планування політики щодо України.

    Куршутов повідомив, що під час обшуку у Погребінського виявили сфальсифіковані результати опитування, де нібито 46% українців підтримуюють президента РФ Володимира Путіна.

    Також українські правоохоронці повідомляють, що ГО Погребінського готувала та передавала до РФ аналітику щодо найбільш вагомих подій в Україні.

    А сам Погребінський готував та передавав до РФ поради щодо інформаційних спецоперацій проти України.

    Обшуки проводяться у Київській квартирі на Ярославовому валу, якою користується Погребінський. За інформацією українських правоохоронців, політтехнолог знаходиться в Києві.

    21 лютого поліція навідувалася до будинку Медведчука у Києві. Була інформація, що звідти вивозять речі.

    Нагадаємо, на початку січня суд продовжив арешт Медведчуку.

    Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: перша – у державній зраді Україні, пов’язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупаційною владою Криму, друга – у державній зраді, пов’язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

    Читайте також: Суд заочно арештував Медведчука
    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві відбулися обшуки у політолога Медведчука