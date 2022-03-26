У Києві відбулися обшуки у політолога Медведчука
Правоохоронці навідалися до Михайла Погребінського
Правоохоронці обшукують у Києві квартиру близького друга Віктора Медведчука політтехнолога Михайла Погребінського, повідомляє у Facebook Сеяр Куршутов.
Відзначається, що Погребінський тривалий час підтримував товариські стосунки із кумом президента РФ нардепом-втікачем Віктором Медведчуком.
У столичній прокуратурі журналістам підтвердили інформацію про обшуки, проте без подробиць. «Слідчі дії тривають»,– повідомили у прокуратурі.
Погребінський є засновником та керівником ГО «Київський центр політичних досліджень та конфліктології».
Слідчі відзначають, що ця громадська організація на постійній основі вивчала настрої українців, які в подальшому передавались до Росії для планування політики щодо України.
Куршутов повідомив, що під час обшуку у Погребінського виявили сфальсифіковані результати опитування, де нібито 46% українців підтримуюють президента РФ Володимира Путіна.
Також українські правоохоронці повідомляють, що ГО Погребінського готувала та передавала до РФ аналітику щодо найбільш вагомих подій в Україні.
А сам Погребінський готував та передавав до РФ поради щодо інформаційних спецоперацій проти України.
Обшуки проводяться у Київській квартирі на Ярославовому валу, якою користується Погребінський. За інформацією українських правоохоронців, політтехнолог знаходиться в Києві.
21 лютого поліція навідувалася до будинку Медведчука у Києві. Була інформація, що звідти вивозять речі.
Нагадаємо, на початку січня суд продовжив арешт Медведчуку.
Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: перша – у державній зраді Україні, пов’язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупаційною владою Криму, друга – у державній зраді, пов’язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.