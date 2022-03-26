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    Байден після спілкування з українськими біженцями вилаяв Путіна

    Президент США зустрівся з українцями, які виїхали з зони бойових дій<br /><br /> - Байден після спілкування з українськими біженцями вилаяв Путіна
    Президент США зустрівся з українцями, які виїхали з зони бойових дій

    фото: Джо Байден/ Тwitter

    Очільник Білого дому назвав президента РФ м’ясником

    Президент США Джо Байден з дводенним візитом перебуває у Польщі. У Варшаві він зустрівся з українцями, які виїхали з зони бойових дій. Після цього глава Білого дому назвав Володимира Путіна м'ясником. Про це інформує CNN.

    Після спілкування з українцями журналісти спитали Джо Байдена, що він думає про Володимира Путіна. Президент був лаконічним, проте влучним.

    «Він – м'ясник», – сказав глава Білого дому.

    Також Байден зазначив, що вже не раз бував у таких місцях, проте наголосив що зараз вражений «глибиною і силою людського духу». Політик наголосив, що хотів би обійняти всіх маленьких українців і подякувати їм. Президент США запевнив, що пишається українським народом.

    Свої враження Джо Байден описав і в соцмережах. Він зазначив, що можна не говорити однією мовою, аби побачити емоції в очах.

    «Сьогодні вдень я відвідав українських біженців, які втекли до Польщі. Вам не потрібно говорити однією мовою, щоб відчути гіркі емоції в їхніх очах. Я хочу подякувати своєму другові – шеф-кухарю Хосе Андресу, його команді та жителям Варшави за те, що вони відкрили ваші серця для допомоги», – написав Байден.

    Нагадаємо, Байден пояснив, навіщо Путіну розкол НАТО .

    Крім того, президент США Джо Байден в рамках фінального етапу візиту до Польщі провів зустріч із міністрами закордонних справ і оборони України Дмитром Кулебою та Олексієм Рєзніковим.

    Також президент США Джо Байден сьогодні 26 березня, у Польщі виступить зі «значною промовою» щодо України. Він планує висловити підтримку у відбитті російської агресії.

    Як відомо, Байден прибув з візитом до польського міста Жешув. Візит буде тривати два дні.

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    Теги: росія окупанти Польща США війна путін Україна президент окупація #stoprussia
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    Байден після спілкування з українськими біженцями вилаяв Путіна