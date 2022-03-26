Байден після спілкування з українськими біженцями вилаяв Путіна

Президент США зустрівся з українцями, які виїхали з зони бойових дій

Очільник Білого дому назвав президента РФ м’ясником

Президент США Джо Байден з дводенним візитом перебуває у Польщі. У Варшаві він зустрівся з українцями, які виїхали з зони бойових дій. Після цього глава Білого дому назвав Володимира Путіна м'ясником. Про це інформує CNN.

Після спілкування з українцями журналісти спитали Джо Байдена, що він думає про Володимира Путіна. Президент був лаконічним, проте влучним.

«Він – м'ясник», – сказав глава Білого дому.

Також Байден зазначив, що вже не раз бував у таких місцях, проте наголосив що зараз вражений «глибиною і силою людського духу». Політик наголосив, що хотів би обійняти всіх маленьких українців і подякувати їм. Президент США запевнив, що пишається українським народом.

Свої враження Джо Байден описав і в соцмережах. Він зазначив, що можна не говорити однією мовою, аби побачити емоції в очах.

«Сьогодні вдень я відвідав українських біженців, які втекли до Польщі. Вам не потрібно говорити однією мовою, щоб відчути гіркі емоції в їхніх очах. Я хочу подякувати своєму другові – шеф-кухарю Хосе Андресу, його команді та жителям Варшави за те, що вони відкрили ваші серця для допомоги», – написав Байден.

Нагадаємо, Байден пояснив, навіщо Путіну розкол НАТО .

Крім того, президент США Джо Байден в рамках фінального етапу візиту до Польщі провів зустріч із міністрами закордонних справ і оборони України Дмитром Кулебою та Олексієм Рєзніковим.

Також президент США Джо Байден сьогодні 26 березня, у Польщі виступить зі «значною промовою» щодо України. Він планує висловити підтримку у відбитті російської агресії.

Як відомо, Байден прибув з візитом до польського міста Жешув. Візит буде тривати два дні.

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