Окупанти заблокували колону біженців з Маріуполя

Автомобілі з пораненими та дітьми зупинили на території Запорізької області

Поблизу Василівки Запорізької області російськими окупаційними військами заблокувано проїзд та створено багатокілометровий затор з автомобілів біженців із Маріуполя. У колоні евакуаційні автобуси, які вивозять людей із Бердянська до Запоріжжя. В черзі стоять і карети швидких із пораненими дітьми. Люди вже дві доби перебувають без води та продуктів харчування.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Також Денисова повідомляє, що російські окупанти роблять поглиблений огляд тих, хто перетинає їхній блокпост, і створюють перешкоди для руху колони.

Такі дії Росії є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як воєнний злочин згідно з Римським статутом кримінального суду.

«Закликаю міжнародну спільноту - держави й міжнародні організації - негайно засудити грубе порушення Росією пересування гуманітарних коридорів.

Шановні громадяни! Є домовленість з представництвом Міжнародного Комітету Червоного Хреста про доправлення людям, які опинилися у заторі продуктів харчування вода та ліки. Наразі тривають важкі переговори про пропуск колони», - пише вона.

Раніше стало відомо, що МЗС України буде звертатися до Червоного хреста з нотою за роз'ясненням щодо рішення відкрити представництво в російському Ростові.

Також повідомлялося, що очільник цієї організації у Москві подякував Сергію Лаврову за «багаторічну позитивну співпрацю».