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    Окупанти заблокували колону біженців з Маріуполя

    Загарбники декілька діб утримують мешканців Маріуполя на блок-постах&nbsp; - Окупанти заблокували колону біженців з Маріуполя

    Загарбники декілька діб утримують мешканців Маріуполя на блок-постах 

    Фото: Укрінформ

    Автомобілі з пораненими та дітьми зупинили на території Запорізької області

    Поблизу Василівки Запорізької області російськими окупаційними військами заблокувано проїзд та створено багатокілометровий затор з автомобілів біженців із Маріуполя. У колоні евакуаційні автобуси, які вивозять людей із Бердянська до Запоріжжя. В черзі стоять і карети швидких із пораненими дітьми. Люди вже дві доби перебувають без води та продуктів харчування.

    Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

    Також Денисова повідомляє, що російські окупанти роблять поглиблений огляд тих, хто перетинає їхній блокпост, і створюють перешкоди для руху колони.

    Такі дії Росії є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як воєнний злочин згідно з Римським статутом кримінального суду.

    «Закликаю міжнародну спільноту - держави й міжнародні організації - негайно засудити грубе порушення Росією пересування гуманітарних коридорів.

    Шановні громадяни! Є домовленість з представництвом Міжнародного Комітету Червоного Хреста про доправлення людям, які опинилися у заторі продуктів харчування вода та ліки. Наразі тривають важкі переговори про пропуск колони», - пише вона.

    Раніше стало відомо, що МЗС України буде звертатися до Червоного хреста з нотою за роз'ясненням щодо рішення відкрити представництво в російському Ростові.

    Також повідомлялося, що очільник цієї організації у Москві подякував Сергію Лаврову за «багаторічну позитивну співпрацю».

    Читайте також: «Їхали напролом. Пощастить, не пощастить». Евакуація з Маріуполя очима місцевих жителів

    Теги: Запоріжжя МЗС Маріуполь росія окупанти війна Україна Людмила Денісова злочин харчування окупація евакуація #stoprussia
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    Окупанти заблокували колону біженців з Маріуполя