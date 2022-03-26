Окупанти заблокували колону біженців з Маріуполя
Загарбники декілька діб утримують мешканців Маріуполя на блок-постах
Автомобілі з пораненими та дітьми зупинили на території Запорізької області
Поблизу Василівки Запорізької області російськими окупаційними військами заблокувано проїзд та створено багатокілометровий затор з автомобілів біженців із Маріуполя. У колоні евакуаційні автобуси, які вивозять людей із Бердянська до Запоріжжя. В черзі стоять і карети швидких із пораненими дітьми. Люди вже дві доби перебувають без води та продуктів харчування.
Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.
Також Денисова повідомляє, що російські окупанти роблять поглиблений огляд тих, хто перетинає їхній блокпост, і створюють перешкоди для руху колони.
Такі дії Росії є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як воєнний злочин згідно з Римським статутом кримінального суду.
«Закликаю міжнародну спільноту - держави й міжнародні організації - негайно засудити грубе порушення Росією пересування гуманітарних коридорів.
Шановні громадяни! Є домовленість з представництвом Міжнародного Комітету Червоного Хреста про доправлення людям, які опинилися у заторі продуктів харчування вода та ліки. Наразі тривають важкі переговори про пропуск колони», - пише вона.
Раніше стало відомо, що МЗС України буде звертатися до Червоного хреста з нотою за роз'ясненням щодо рішення відкрити представництво в російському Ростові.
Також повідомлялося, що очільник цієї організації у Москві подякував Сергію Лаврову за «багаторічну позитивну співпрацю».
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