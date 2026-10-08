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8 жовтня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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8 жовтня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки
7 жовтня російський удар забрав десятки життів
фото: МВС України

Після нічного удару РФ 7 жовтня рятувальники продовжують знаходити загиблих під завалами

Сьогодні, 8 жовтня, вшановують пам'ять людей, які загинули внаслідок масованої російської атаки в ніч проти 7 жовтня. Ворожі удари забрали життя мирних жителів, серед яких є діти, та спричинили значні руйнування житлових будинків. Про це повідомляє «Главком» з посилання на МВС України.

У повідомленні до Дня жалоби наголошується, що російська агресія забрала життя людей, зруйнувала оселі та залишила родини без близьких.

«Росія знову забрала найдорожче. Зруйнувала домівки, принесла біль і залишила порожнечу, яку вже нічим не заповнити», – йдеться у повідомленні.

Особливо тяжких наслідків російської атаки зазнали Прилуки Чернігівської області. Станом на ранок 8 жовтня кількість загиблих у місті зросла до 22 людей, серед яких п'ятеро дітей. Ще 54 людини отримали поранення, зокрема семеро дітей. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, пошуково-рятувальна операція на місці російського удару тривала протягом усієї ночі. Співробітники ДСНС розбирали завали та демонтували небезпечні конструкції пошкоджених будівель. Під час проведення рятувальних робіт надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, серед яких одна дитина.

Остаточні наслідки російського удару наразі залишаються невідомими, оскільки пошуково-рятувальна операція ще не завершилася.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Кременчук Полтавської області. Місто зазнало значних руйнувань житлової інфраструктури.

За словами міського голови Віталія Малецького, наслідки обстрілу стали одними з наймасштабніших для житлового сектору міста від початку повномасштабного російського вторгнення.

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Теги: росія МВС окупанти

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