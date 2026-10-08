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Російський удар по Прилуках: кількість загиблих зросла до 22 людей

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російський удар по Прилуках: кількість загиблих зросла до 22 людей
Після нічної рятувальної операції стало відомо про 22 жертви
фото: ДСНС

Після нічної пошуково-рятувальної операції стало відомо про нові жертви, серед яких є діти

У Прилуках Чернігівської області продовжує зростати кількість жертв масованого російського терористичного ракетного удару, завданого 7 жовтня. Станом на ранок 8 жовтня відомо про 22 загиблих, серед яких п'ятеро дітей. Ще 54 людини отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією ДСНС, пошуково-рятувальна операція на місці російського удару тривала протягом усієї ночі. Надзвичайники продовжували розбирати завали та демонтувати небезпечні конструкції пошкоджених будівель.

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Серед 54 постраждалих унаслідок атаки – семеро дітей. Під час проведення рятувальних робіт співробітникам ДСНС вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину.

Наразі роботи на місці влучання тривають. Рятувальники розбирають уламки зруйнованих конструкцій та проводять демонтаж елементів будівель, які становлять небезпеку. Остаточні наслідки російської атаки поки не встановлені, оскільки пошуково-рятувальна операція ще не завершилася.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ворог завдав масованого ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. За даними ДСНС, станом на 13:30 год. кількість загиблих унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці у Прилуках зросла до 14 осіб, серед них четверо дітей. 50 людей постраждали, з них 7 дітей. Надзвичайники врятували 15 осіб, з них одну дитину.

Прилуки залишилися без газопостачання після масованої російської атаки 7 жовтня. За попередніми прогнозами, відновлення подачі газу жителям міста може тривати близько тижня.

До слова, унаслідок ракетного удару по житловому будинку в Прилуках 7 жовтня загинула родина працівника «Укрзалізниці» – машиніст, його дружина та двоє дітей.

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Теги: росія окупанти Чернігівщина

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