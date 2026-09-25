Влада Латвії взялася перевіряти походження зерна через дії Росії в Україні

Рига отримала інформацію про незаконно вивезене з окупованих територій українське зерно та звернула увагу на схему з документами про його російське походження

Сейм Латвії посилив контроль за зерновими вантажами з третіх країн після отримання інформації про незаконне вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Влада країни також врахувала ризик перевезення такої продукції з документами, в яких Росія зазначена країною походження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Відповідні поправки до закону «Про обіг кормів для тварин» Сейм Латвії остаточно ухвалив 24 вересня. Зміни розширили можливості контролю за вантажами, які надходять із третіх країн.

Зокрема, відповідальні служби отримали можливість перевіряти вантажі з кормами та відбирати зразки для лабораторних досліджень. Це має допомогти встановлювати фактичне походження продукції.

Уряд Латвії окремо визначить перелік вантажів, які підлягатимуть такому контролю. Також влада встановить порядок проведення перевірок Продовольчо-ветеринарною службою.

Причиною для посилення контролю стала інформація про українське зерно, яке незаконно вивезли з територій, окупованих Росією.

Латвійська влада також звернула увагу на ризик використання документів, у яких країною походження такого зерна зазначена Росія. Зокрема, йдеться про вантажі, які прямують транзитом через латвійські порти.

Раніше Латвія вже заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції й кормів. Водночас транзитні вантажі з третіх країн продовжили перевозити територією Латвії та Європейського Союзу за умови, що продукція не надходить на європейський ринок.

До ухвалення нових поправок продовольче зерно не перевіряли спеціально для встановлення достовірності заявленого географічного походження. Новий механізм дав латвійській владі більше можливостей для перевірки таких вантажів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що ситуація у Чорному морі створила ризики для світових поставок зерна. Росія та Україна забезпечують понад чверть світової торгівлі пшеницею, а через чорноморські порти значні обсяги продукції надходять до країн Близького Сходу, Африки та Азії.

За оцінкою дослідницької компанії SovEcon, у липні-вересні сукупний експорт пшениці з України та Росії скоротився приблизно вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Bloomberg звертав увагу, що проблеми з чорноморськими поставками створили додаткові ризики для світових цін на продовольство.