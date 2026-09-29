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Росія випробувала новий маршрут для військових кораблів: чим це загрожує

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія випробувала новий маршрут для військових кораблів: чим це загрожує
Москва поступово розширює можливості військової присутності в Арктиці
фото з відкритих джерел

Москва розширює можливості військової присутності в Арктиці та відпрацьовує контроль над стратегічними морськими шляхами

Росія вперше провела кораблі Північного флоту через протоку Шокальського між островами архіпелагу Північна Земля, після чого вони вийшли до Карського моря. У Москві заявили, що таким чином перевірили придатність нового маршруту для дій військових кораблів. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Москва розширює можливості військової присутності в Арктиці та посилює контроль над стратегічними морськими шляхами. Прохід протокою не означає появи у Росії нової ударної спроможності. Однак він вписується у ширшу тенденцію – Москва поступово розширює можливості військової присутності в Арктиці та прагне контролювати ключові морські маршрути регіону.

Аналітики Центру аналізу європейської політики (CEPA) зазначають, що російська стратегія в Арктиці передбачає обмеження доступу іноземних військових сил до регіону, посилення оборони та розвиток можливостей для контролю над Північним морським шляхом. За оцінкою експертів, Кремль розглядає цей район не лише як транспортний коридор, а й як важливий простір для військової та стратегічної конкуренції.

Для російського флоту освоєння додаткових маршрутів має практичне значення. Кораблі отримують більше можливостей для маневрування між різними частинами Арктики, а Москва – додаткові варіанти перекидання військових кораблів, суден забезпечення та іншої техніки вздовж північного узбережжя.

Особливе значення має Північний морський шлях, який проходить уздовж арктичного узбережжя Росії. Потепління та скорочення площі льоду поступово роблять окремі маршрути доступнішими, а тому боротьба за контроль над ними набуває дедалі більшого військового значення. НАТО прямо називає Арктику та Високу Північ районом зростаючої стратегічної конкуренції. Альянс зазначає, що Росія посилила військову активність у регіоні, відкриває нові та відновлює радянські військові об'єкти, зокрема аеродроми й порти.

Росія вже демонструє, що розглядає арктичні острови як територію, яку необхідно захищати військовими засобами. У вересні Північний флот проводив навчання на Новосибірських островах за сценарієм спроби умовного противника захопити російські військові об'єкти. Для відбиття атаки використовували, зокрема, берегові ракетні комплекси «Бастіон».

Паралельно російські кораблі здійснюють тривалі походи вздовж Північного морського шляху. На початку вересня загін Північного флоту у складі «Івана Папаніна», «Кондопоги», «Сергія Осипова» та «Паміра» вирушив у багатомісячний арктичний похід. Офіційно серед завдань називали забезпечення безпеки російського судноплавства на Північному морському шляху.

У цьому контексті новий маршрут через протоку Шокальського важливий передусім як додаткова можливість для маневрування російських сил в Арктиці. Якщо його використовуватимуть регулярно, Москва зможе мати більше варіантів для переміщення кораблів між акваторіями та підтримки віддалених військових об'єктів.

Ризик для регіону полягає не стільки в самому проходженні кораблів, скільки у поступовому формуванні Росією розгалуженої військової інфраструктури в Арктиці. Чим більше маршрутів, баз, портів, засобів спостереження та ракетних систем Москва здатна об'єднати в одну систему, тим складніше іншим державам відстежувати та стримувати переміщення російських сил.

Варто нагадати, що союзники НАТО навесні 2026 року зірвали секретну російську операцію в Арктиці поблизу архіпелагу Шпіцберген. Російські підводні апарати відпрацьовували застосування нової технології, призначеної для пошкодження критично важливих підводних кабелів без очевидних слідів диверсії. 

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Теги: росія флот РФ корабель Арктика

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