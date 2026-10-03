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Віталій Шапран Економічний експерт

Центральний банк РФ закручує гайки. Росіян будуть доїти по-новому

glavcom.ua
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Центральний банк Росії готує нові обмеження для операцій із готівкою
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Російський центробанк готує нові заходи проти шахрайства та відмивання грошей

Центральний банк Російської Федерації остаточно закручує гайки по лінії фінансового моніторингу, росіян готуються доїти якісно.

Центральний банк РФ продовжує допомагати Мінфіну РФ фінансувати бюджет війни. Через чергове підвищення податків росіяни намагаються відійти в зону готівкових розрахунків, але ЦБР наступає:

  • У ЦБР анонсували швидке посилення обмежень на вивезення з рф готівки та золота;
  • ЦБР оновить рекомендації банкам щодо визначення джерел готівки, такі рекомендації будуть жорсткими;
  • ЦБР може розширить перелік ознак шахрайства при знятті готівки у банкоматах;
  • ЦБР передбачив додаткові заходи з Росфінмоніторингом для запобігання відмиванню коштів.

Я міг би продовжити цей перелік недолугих заходів, але справа у тому, що боротись у РФ з тінню в економіці, коли сама влада РФ є тінню – це справа невдячна.

Через це у 2024-2026 роках у РФ так сильно зростав бюджетний дефіцит і по факту не виконувались плани зі збору податків на запланованій податковій базі.

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Джерело
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Теги: росія банк війна путін росіяни

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Віталій Шапран

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