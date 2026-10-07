Атака на Кременчук: загинуло двоє людей, серед 47-х постраждалих є діти

Робота оперативного штабу триває

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Кременчук зросла до 47 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

«Станом на 18:50 відомо про 47 травмованих, серед яких двоє дітей. Двоє людей загинули. Робота оперативного штабу триває. Працівники поліції та СБУ документують наслідки воєнного злочину, збирають інформацію про потерпілих, пошкоджене та знищене майно», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Кременчук. За словами міського голови Віталія Малецького, місто зазнало одних із наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення. Значних пошкоджень зазнала ціла група багатоповерхівок, також пошкоджено приватні будинки та автомобілі. У житлових будівлях вибито вікна, пошкоджено фасади та конструктивні елементи.

Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич оприлюднив кадри руйнувань та наголосив, що людям, чиї оселі зруйновані або пошкоджені, необхідна допомога. На місцях ударів працюють екстрені, міські та комунальні служби.

До слова, тіло чоловіка рятувальники дістали з-під завалів приватного будинку. ЗМІ оприлюднили моторошні кадри з місця російського удару. На одному з фото мати загиблого сидить поруч із тілом свого сина.