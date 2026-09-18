Макрон наказав готувати захист критичної інфраструктури Франції від атак РФ

За словами Макрона, останніми тижнями російська гібридна загроза для Європи та Франції посилилася

Президент Франції Еммануель Макрон доручив відповідним органам підготувати план захисту критичної інфраструктури країни від російських гібридних загроз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Figaro та слова французького президента.

За словами Макрона, останніми тижнями російська гібридна загроза для Європи та Франції посилилася. Він заявив, що Росія збільшила кількість атак і спроб втручання.

«Цього літа Росія помножила свої атаки: атака безпілотника на поїзд, що сполучає Київ з Варшавою, спроба нападу в Лейпцигу, запуск ракети поблизу данського фрегата, кілька вторгнень у небо європейських країн», – сказав президент Франції.

На цьому тлі Макрон доручив сформувати план захисту вразливої інфраструктури. За його словами, документ має передбачати створення промислової та технологічної бази для протидії безпілотникам і кібератакам.

«Ми продовжимо наш захист від іноземного втручання та кібернетичних нападів», – заявив Макрон.

Раніше Макрон заявляв, що Росія веде проти європейських країн гібридну війну. 2 вересня під час візиту до Нідерландів він, зокрема, назвав задокументованим російським втручанням атаку на Лейпциг, яку Німеччина пов'язала з РФ.

Варто нагадати, що Євросоюз готує власний механізм реагування на загрози, аналогічний четвертій статті Північноатлантичного договору. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті.

За її словами, Європі потрібні спільні правила для реагування на інциденти, які ще не є збройною агресією, але вже становлять очевидну загрозу національній безпеці держав. Йдеться, зокрема, про кібератаки, диверсії, підпали та вторгнення безпілотників у повітряний простір.