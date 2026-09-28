Генерал Волошин розповів, які позиції ЗСУ утримують у Курській області

Спроби витіснити українські підрозділи коштували російським військам значних втрат

Російські війська більше не намагаються вибити українські підрозділи з окремих позицій у Курській області РФ. ЗСУ продовжують утримувати там невеликі ділянки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю командувача 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ, бригадного генерала Дмитра Волошина виданню «BBC News Україна».

За словами Волошина, українські військові контролюють лісовий масив поблизу населеного пункту Новий Путь, а також район Політотдєльського та прилеглу лісову місцевість. Йдеться про невеликі окремі ділянки території Курської області.

«Це район населеного пункту Новий Путь, наприклад, де ми контролюємо весь лісний масив навколо нього. Також ми контролюємо район населеного пункту Політотдєльський і лісовий масив поряд», – розповів бригадний генерал.

Волошин зазначив, що приблизно рік тому російські війська активно намагалися витіснити ЗСУ з цих позицій. Однак, за його словами, такі спроби призвели до значних втрат серед особового складу РФ, після чого росіяни відмовилися від цього завдання.

«Ми, звісно, теж далі не рухалися, тому що у нас є свої проблеми, з якими треба розбиратися», – пояснив командувач.

Курська операція Сил оборони розпочалася у серпні 2024 року. У квітні 2025-го Гештаб ЗСУ повідомляв, що українські підрозділи продовжують утримувати визначені позиції в Курській області. Водночас однією з головних причин, через які ЗСУ довелося залишити більшу частину Курського плацдарму, називали масове застосування росіянами FPV-дронів на оптоволокні.

У серпні 2025-го тодішній командувач ДШВ Олег Апостол заявляв, що Курська операція досягла своєї основної мети, а Росія й надалі змушена тримати значне угруповання військ на цьому напрямку.