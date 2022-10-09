ЄС рішуче засудив намагання Росії привласнити Запорізьку АЕС

У Євросоюзі наголошують, що указ Путіна про захоплення Запорізької АЕС є протиправним і юридично нікчемним

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель рішуче засуджує намагання Росії привласнити Запорізьку атомну електростанцію. Про це йдеться у його заяві.

"Європейський Союз засуджує найбільш суворим чином указ російського президента Путіна про незаконне захоплення Запорізької атомної електростанції і заснування урядового підприємства з цього приводу", - заявив Боррель.

Високий представник наголосив, що Євросоюз не визнає і рішуче засуджує незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. "Відповідно, указ про захоплення Запорізької АЕС є протиправним і юридично нікчемним", - відзначив Боррель.

"Росія повинна повністю вивести її військові сили і техніку та повернути атомну електростанцію законному власнику - Україні", - наголосив віце-президент Європейської комісії.

Також Боррель закликав повністю дотримуватися і поважати сім незамінних основ ядерної безпеки і захисту, озвучені генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"В інтересах безпеки усієї Європи терміново необхідні посилена присутність МАГАТЕ на місці і їхній безперешкодний доступ до станції. Негайно треба запровадити зону ядерної безпеки і охорони без шкоди суверенітету і територіальної цілісності України. ЄС з цією метою рішуче підтримує зусилля генерального директора МАГАТЕ", - наголосив Боррель.

Також він додав, що ЄС залишається непохитним у своїх підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, і вимагає від Росії негайно і безумовно вивести усі її війська і військове обладнання з усієї території України.

ЄС рішуче виступає на стороні України і продовжить надавати тверду економічну, військову, соціальну і фінансову підтримку України стільки, скільки це буде необхідно, йдеться у заяві.