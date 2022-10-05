МАГАТЕ дивно відреагувало на анексію Кремлем Запорізької АЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відправиться до Росії на переговори

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що проконсультується із відповідними органами після сьогоднішніх повідомлень про те, що Росія планує контролювати роботу української Запорізької атомної електростанції.

Цього тижня генеральний директор Гроссі відвідає Київ. Після цього він вирушить до Росії, де продовжить переговори. У заяві йдеться, що переговори будуть спрямовані на «узгодження та якнайшвидше впровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС».

До слова, група експертів МАГАТЕ повідомила, що вчора, 4 жовтня, був обстріл промислової зони, розташованої між ЗАЕС та містом Енергодар. Але сам майданчик станції не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії».