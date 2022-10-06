«ЗАЕС – це український об’єкт». Потужна заява гендиректора МАГАТЕ

Сьогодні Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку атомну станцію

Голова міжнародної агенції з ядерної енергетики Рафаель Гроссі назвав Запорізьку АЕС українською, заперечуючи твердження президента Володимира Путіна про те, що станція тепер належить Росії.

«Позиція МАГАТЕ полягає в тому, що цей об’єкт є українським. Але я не вдаюся в коментарі щодо розвитку воєнних подій», – сказав голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі на прес-конференції в Києві після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, «це питання стосується міжнародного права». «Тут конфлікт, тут війна. Ми хочемо, щоб ця війна припинилася. Війна повинна припинитися негайно», – сказав голова МАГАТЕ.

У середу Путін підписав указ, згідно з яким Запорізька АЕС мала стати «федеральною власністю» РФ. Російські війська захопили станцію у березні, але на ній продовжував працювати український персонал, який, за словами Ґроссі, «працює в майже нестерпних умовах».

«Стрес, невизначеність, вони не знають, що може статися», – наголосив він.

Голова української державної атомної енергетичної компанії «Енергоатом» Петро Котін того ж дня заявив, що бере станцію під контроль і керуватиме нею з Києва після того, як російські військові затримали, а потім відпустили директора станції Ігоря Мурашова.

Міжнародне агентство з ядерної енергії закликало створити навколо станції демілітаризовану зону для того, щоб бойові дії не створювали ядерної небезпеки.

«Ми не змінюємо нашу лінію, ми продовжуємо говорити про те, що має бути зроблено, щоб, по суті, уникнути ядерної аварії на АЕС. Що все ще є дуже, дуже реальною можливістю», – сказав Ґроссі у Києві.

Як заявив голова МАГАТЕ, на даний момент організація не має «жодних ознак» того, що Росія намагається підключити станцію до російської мережі.

За його словами, перемикання з однієї мережі в іншу є складним технологічним процесом, на який потрібно багато часу і який би був помітний.

«Це потребує, може потребувати серйозної інфраструктурної роботи. Отже, ми б про це знали, ми б побачили, що якби щось відбувалося», – сказав Гроссі. - «У нас двоє співробітників (на станції), і ми збираємося збільшити групу до чотирьох».

Після поїздки до Києва генеральний директор МАГАТЕ планує вирушити до Москви, щоб досягти угоди щодо «зони ядерної безпеки та безпеки» навколо Запорізької АЕС.

До слова, група експертів МАГАТЕ повідомила, що 4 жовтня був обстріл промислової зони, розташованої між ЗАЕС та містом Енергодар. Але сам майданчик станції не постраждав.

Раніше стало відомо, що президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії».