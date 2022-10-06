Головна Світ Політика
search button user button menu button

«ЗАЕС – це український об’єкт». Потужна заява гендиректора МАГАТЕ

Юрій Лящук
glavcom.ua
«ЗАЕС – це український об’єкт». Потужна заява гендиректора МАГАТЕ
Рафаель Гроссі назвав Запорізьку АЕС українською
фото з відкритих джерел

Сьогодні Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку атомну станцію

Голова міжнародної агенції з ядерної енергетики Рафаель Гроссі назвав Запорізьку АЕС українською, заперечуючи твердження президента Володимира Путіна про те, що станція тепер належить Росії.

«Позиція МАГАТЕ полягає в тому, що цей об’єкт є українським. Але я не вдаюся в коментарі щодо розвитку воєнних подій», – сказав голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі на прес-конференції в Києві після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, «це питання стосується міжнародного права». «Тут конфлікт, тут війна. Ми хочемо, щоб ця війна припинилася. Війна повинна припинитися негайно», – сказав голова МАГАТЕ.

У середу Путін підписав указ, згідно з яким Запорізька АЕС мала стати «федеральною власністю» РФ. Російські війська захопили станцію у березні, але на ній продовжував працювати український персонал, який, за словами Ґроссі, «працює в майже нестерпних умовах».

«Стрес, невизначеність, вони не знають, що може статися», – наголосив він.

Голова української державної атомної енергетичної компанії «Енергоатом» Петро Котін того ж дня заявив, що бере станцію під контроль і керуватиме нею з Києва після того, як російські військові затримали, а потім відпустили директора станції Ігоря Мурашова.

Міжнародне агентство з ядерної енергії закликало створити навколо станції демілітаризовану зону для того, щоб бойові дії не створювали ядерної небезпеки.

«Ми не змінюємо нашу лінію, ми продовжуємо говорити про те, що має бути зроблено, щоб, по суті, уникнути ядерної аварії на АЕС. Що все ще є дуже, дуже реальною можливістю», – сказав Ґроссі у Києві.

Як заявив голова МАГАТЕ, на даний момент організація не має «жодних ознак» того, що Росія намагається підключити станцію до російської мережі.

За його словами, перемикання з однієї мережі в іншу є складним технологічним процесом, на який потрібно багато часу і який би був помітний.

«Це потребує, може потребувати серйозної інфраструктурної роботи. Отже, ми б про це знали, ми б побачили, що якби щось відбувалося», – сказав Гроссі. - «У нас двоє співробітників (на станції), і ми збираємося збільшити групу до чотирьох».

Після поїздки до Києва генеральний директор МАГАТЕ планує вирушити до Москви, щоб досягти угоди щодо «зони ядерної безпеки та безпеки» навколо Запорізької АЕС.

До слова, група експертів МАГАТЕ повідомила, що 4 жовтня був обстріл промислової зони, розташованої між ЗАЕС та містом Енергодар. Але сам майданчик станції не постраждав.

Раніше стало відомо, що президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії».

Читайте також:

Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС війна росія Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Байден не виключає зустрічі з Путіним під час саміту G20
Байден не виключає зустрічі з Путіним під час саміту G20
«ЗАЕС – це український об’єкт». Потужна заява гендиректора МАГАТЕ
«ЗАЕС – це український об’єкт». Потужна заява гендиректора МАГАТЕ
The New York Times не допоміг Дугіну уникнути санкцій
The New York Times не допоміг Дугіну уникнути санкцій
Фінляндія засекретила дев'яту партію військової допомоги Україні
Фінляндія засекретила дев'яту партію військової допомоги Україні
Дугін, Газманов і Чичеріна: ЄС розширив персональні санкції проти Росії
Дугін, Газманов і Чичеріна: ЄС розширив персональні санкції проти Росії
Історичні фото: Ердоган, Алієв та Пашинян зустрілися у Празі
Історичні фото: Ердоган, Алієв та Пашинян зустрілися у Празі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Путін остаточно ізолює Лукашенка від Європи: ухвалено рішення
146K
Тимошенко передала «палкий привіт» соратниці Путіна, яка просить переговорів 
129K
Стало відомо, як Путін відсвяткує свій день народження
88K
Пів тисячі мобілізованих росіян зійшли з поїзда та влаштували бунт (відео)
60K
ЗМІ розкрили таємницю «ядерного потяга», який нібито їхав у бік України
36K
У Києві прогримів потужний вибух

Новини

Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй
Вчора, 16:06
Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Вчора, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:09
ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
5 жовтня, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
5 жовтня, 07:00
Стабільність режиму Путіна під загрозою. Аналітики ISW назвали причину
5 жовтня, 06:52

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту