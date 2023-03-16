Буде тепло, але дощитиме: прогноз погоди на 16 березня

Синоптики попереджають, що у більшості регіонах буде несприятлива погода

Сьогодні, 16 березня, в Україні буде тепла погода, але з опадами. Місцями буде ожеледиця, а також туман. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Попри те, що половина березня вже минула, українці досі не відчули весну. Синоптики попереджають, що у більшості регіонах буде несприятлива погода.

16 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. На заході прогнозують мокрий сніг. У Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях – дощ. На півночі – невеликий дощ. Утім, на решті території без істотних опадів.

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У західних областях місцями ожеледиця. У більшості південних та центральних регіонів вночі та вранці туман. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с.

Вночі в більшості областей температура буде від 0° до 5° тепла. Вдень синоптики прогнозують 8-13° тепла, а в західних та північних областях – лише +4-9°.

Прогноз погоди на Київщині

У регіоні 16 березня березня буде хмарно з проясненнями. Вночі буде без істотних опадів, але вдень дощитиме. Швидкість північно-західного вітру 7-12 м/с.

Уночі температура повітря в Київській області буде 0-5° тепла, вдень - 4-9° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 2-4° тепла, а вдень піднімуться до +5-7°.

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Раніше повідомлялося, що в Україну прийде аномальне тепло.