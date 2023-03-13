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В Україну прийде аномальне тепло

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україну прийде аномальне тепло
Температурний фон в Україні очікується вищим за норму на 5-10 °С
фото: glavcom.ua

На початку тижня під впливом антициклону та його гребеня опадів не передбачається

Синоптики прогнозують цього тижня в Україні аномально теплу погоду, з періодичними опадами у вигляді дощів та снігу. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, передає «Метеопрог».

«В Україні збережеться аномально тепла погода, часом із дощами, а на заході країни в окремі дні пройдуть снігопади та сформується тимчасовий сніговий покрив», – зазначив синоптик.

Кібальчич пояснив, що за рахунок активного надходження повітряних мас середземноморського походження, температурний фон в Україні очікується вищим за норму на 5-10 °С.

На початку тижня під впливом антициклону та його гребеня опадів не передбачається, зазначив синоптик, проте вже з середи за рахунок падіння атмосферного тиску та перетворення баричного поля, активізуються атмосферні фронти і циклонічна діяльність, що спричинить дощі на Лівобережжі, у західній частині можливий сніг та мокрий сніг.

Під кінець другої декади березня кількість опадів зменшиться, прогнозує Кібальчич. «При цьому температурне тло знизиться на кілька градусів, особливо на Правобережжі країни», – зазначив він.

Як повідомлялося, у понеділок, 13 березня, погода буде хмарною, але з проясненнями. У деякий регіонах спостерігатиметься сніг і дощ. Температура в країні коливатиметься від 5° морозу вночі до 11° тепла вдень

Теги: засушлива погода прогноз погоди

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