Тепло на Півдні, морози на Сході: прогноз погоди на 17 лютого

17 лютого фіксуватимуться температурні перепади: від -14° вночі на Сході до +11° вдень на Одещині

Істотних опадів не очікується

У п’ятницю, 17 лютого, очікується хмарна погода. Невеликий мокрий сніг докучатиме мешканцям лише окремих регіонів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В регіонах буде хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг, в західних областях можливий мокрий сніг та дощ.

У Карпатах, на сході та північному сході країни на дорогах подекуди очікується ожеледиця.

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Вітер пануватиме південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с.

Температура на Лівобережжі вночі опуститься до 5-10° морозу, у східних областях до 14° морозу. На решті території вночі очікується від 1° тепла до 4°морозу.

Вдень у східних регіонах фіксуватиметься 0-5° морозу; на півдні, у Львівській та Волинській областях потеплішає до +3-8°, а на Одещині очікують до 11° тепла. На решті території денна температура складатиме 1-6° тепла.

У Києві та області 17 лютого буде хмарно. Істотних опадів не очікується. Втім подекуди вдень можна буде спостерігати невеликий мокрий сніг.

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Швидкість західного вітру становитиме 5-10 м/с.

Вночі на території області температура складатиме від 1° тепла до 4° морозу, а вдень 1-6° тепла. У Києві вночі обіцяють 0-2° морозу, а вдень – 2-4° тепла.