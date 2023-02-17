Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Тепло на Півдні, морози на Сході: прогноз погоди на 17 лютого

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Тепло на Півдні, морози на Сході: прогноз погоди на 17 лютого
17 лютого фіксуватимуться температурні перепади: від -14° вночі на Сході до +11° вдень на Одещині
фото з відкритих джерел

Істотних опадів не очікується

У п’ятницю, 17 лютого, очікується хмарна погода. Невеликий мокрий сніг докучатиме мешканцям лише окремих регіонів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг, в західних областях можливий мокрий сніг та дощ.

У Карпатах, на сході та північному сході країни на дорогах подекуди очікується ожеледиця.

Вітер пануватиме південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с.

Температура на Лівобережжі вночі опуститься до 5-10° морозу, у східних областях до 14° морозу. На решті території вночі очікується від 1° тепла до 4°морозу.

Вдень у східних регіонах фіксуватиметься 0-5° морозу; на півдні, у Львівській та Волинській областях потеплішає до +3-8°, а на Одещині очікують до 11° тепла. На решті території денна температура складатиме 1-6° тепла. 

Тепло на Півдні, морози на Сході: прогноз погоди на 17 лютого фото 1

У Києві та області 17 лютого буде хмарно. Істотних опадів не очікується. Втім подекуди вдень можна буде спостерігати невеликий мокрий сніг.

Швидкість західного вітру становитиме 5-10 м/с.

Вночі на території області температура складатиме від 1° тепла до 4° морозу, а вдень  1-6° тепла. У Києві вночі обіцяють 0-2° морозу, а вдень – 2-4° тепла.

Теги: прогноз погоди вітер снігопад дощ повітря

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг
У Києві оголошено штормове попередження
14 лютого, 08:29
Снігові бурі накрили Балкани: дорожній рух паралізовано
Снігові бурі накрили Балкани: дорожній рух паралізовано
5 лютого, 18:58
Уряд підрахував збитки довкіллю від російської агресії: що постраждало найбільше
Уряд підрахував збитки довкіллю від російської агресії: що постраждало найбільше
26 сiчня, 06:02

Суспільство

Тепло на Півдні, морози на Сході: прогноз погоди на 17 лютого
Тепло на Півдні, морози на Сході: прогноз погоди на 17 лютого
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Серце Азовсталі»: проєкт на мільярд грн для захисників Маріуполя почав працювати
«Серце Азовсталі»: проєкт на мільярд грн для захисників Маріуполя почав працювати
Якою буде весна в Україні: синоптики зробили втішні прогнози
Якою буде весна в Україні: синоптики зробили втішні прогнози
В Україні понад 150 тисяч безробітних: у яких областях найбільше
В Україні понад 150 тисяч безробітних: у яких областях найбільше
«День, коли нічого не сталося». Мережа дорікнула Банковій вигаданим святом
«День, коли нічого не сталося». Мережа дорікнула Банковій вигаданим святом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста
50K
Ракетна атака окупантів: Банкова повідомила про влучання
27K
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)
18K
Мобілізація в Україні. Готуватися треба всім?
15K
Нова загадкова смерть у Росії. З вікна випала впливова чиновниця Міноборони
15K
«Сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение». Легендарна фраза Лукашенка отримала продовження

Новини

Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Вчора, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту