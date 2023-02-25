Очікуються небезпечні метеорологічні явища: прогноз погоди на 25 лютого

У цей день на українців чекають сильні пориви вітру

Сьогодні, 25 лютого, синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки через сильні пориви вітру. Погода буде хмарною, але з проясненнями. У деяких областях спостерігатимуться опади. Температура по Україні коливатиметься від 7° морозу до 17° тепла. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вночі в більшості областей піде невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень у західних, північних та Вінницькій областях очікується помірний дощ. У Карпатах вдень випаде значний сніг, на Закарпатті – також значні опади. На решті території істотних опадів не спостерігатиметься.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вночі та вранці на Лівобережжі місцями ожеледиця.

Вітер переважатиме південно-західний з переходом на західний зі швидкісю 7-12 м/с, вдень будуть пориви 15-20 м/c. На високогір'ї Карпат пориви сягнуть 25-30 м/с, очікується хуртовина.

інфографіка: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Температура вночі становитиме від 4° тепла до 1° морозу, у східних областях – 2-7° морозу. Вдень по Україні стовпчики термометра покажуть 6-11° тепла, у центральних областях та південній частині прогріється аж до 12-17°, у Карпатах та східних областях – 2-7° вище нуля.

Будь ласка, читайте текст після реклами

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також буде хмарно з проясненнями. Вночі піде невеликий мокрий сніг та дощ, вдень очікується помірний дощ.

Вітер пануватиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень пориви сягнуть 15-20 м/с (жовтий рівень небезпеки). Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Температура у Київській області вночі становитиме від 4° тепла до 1° морозу, у денні години прогріється до 6-11° тепла. У Києві вночі стовпчики термометра вкажуть 0-2° тепла, а вдень потеплішає до 8-10° вище нуля.