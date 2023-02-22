В Україні очікується різке похолодання

Температура опускатиметься до -10...-15 градусів

Найближчим часом в Україні очікується холодна погода. Зокрема, температура в дві наступні ночі на сході України опуститься до -10...-15 градусів. Про це заявила синоптик Наталка Діденко.

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«Температура повітря у нічні години опускатиметься на сході України до -10...-15 градусів, у більшості областей до -4...-11 градусів, на заході та півдні до -1...-5 градусів», – спрогнозувала синоптик.

За її даними, завтра вдень в Україні очікується суха, часто сонячна, погода. Лише на півдні Криму можливі невеликі опади. Сильного вітру також не буде.

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Протягом дня температура повітря становитиме на заході України +2...+8 градусів, на сході -4...-8 градусів, на решті території від -3 до +2 градусів.

«З 25 лютого потепліє», – зазначила Діденко. Температура може піднятися навіть до +8...+10 градусів.

Нагадаємо, що нещодавно синоптики розповіли, якою буде весна в Україні. Бабак Тимко, якого традиційно 2 лютого щороку будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари, спрогнозував ранню весну в Україні.