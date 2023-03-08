Хмарно з проясненнями та дощі: прогноз погоди на 8 березня

Сьогодні в більшості областей очікуються опади

У середу, 8 березня, погода в Україні буде хмарною, але з проясненнями. У більшості регіонів піде дощ. Температура в країні коливатиметься від 3° морозу вночі до 15° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Уночі у західних та східних областях дощитиме. Удень в Україні, крім південної частини, також під невеликий дощ, уночі – з мокрим снігом. У Карпатах спостерігатимуться помірні опади.

Вітер пануватиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень у більшості областей місцями будуть пориви 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат вони сягнуть аж 25-30 м/с.

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Температура в Україні вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, у південній частині прогріється до 2-7° тепла. Удень у західних, північних та північно-східних областях очікується 6-11° тепла, на решті території – 10-15° вище нуля, а в Карпатах стовпчики термометра вкажуть 0-5° тепла.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також буде хмарно з проясненнями. Уночі істотних опадів не очікується, вдень піде невеликий дощ.

Вітер переважатиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, а вдень прогріється до 6-11° тепла. У Києві вночі очікується 1-3° морозу, а вдень стовпчики термометра покажуть 8-10° вище нуля.