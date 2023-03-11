Пасмурно, вітряно й дощі: прогноз погоди на 11 березня

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у більшості областей

Сьогодні, 11 березня, в Україні буде хмарно, у всіх регіонах спостерігатимуться опади, багато де очікуються сильні пориви вітру. Температура в країні коливатиметься від 3° морозу вночі до 17° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вночі у західних, південних, центральних областях та в Криму підуть дощі. Удень зливи пройдуться по всій Україні, у Карпатах – із мокрим снігом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вітер переважатиме південно-східний із переходом у західній частині на західний зі швидкістю 7-12 м/с. Удень в Україні, крім більшості північних та Вінницької областей, пориви сягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності).

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Температура в країні вночі становитме 2-7° тепла, у північно-східних областях – від 2° тепла до 3° морозу. Удень на українців чекає 8-13° тепла, на півдні Одещини та в Криму прогріється аж до 17° вище нуля.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також буде хмарно. Уночі опадів не очікується, вдень випаде дощ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вітер пануватиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 2-7° тепла, а вдень прогріється до 8-13° вище нуля. У Києві вночі стовпчики термометра вкажуть 3-5° тепла, а вдень очікується приблизно 10° вище нуля.