Аналітики ISW назвали області України, які має намір окупувати РФ

Путін та інші кремлівські чиновники послідовно заявляють, що вони не вважають Україну незалежною державою з власною історією, ідентичністю та культурою, окремою від Росії

Заяви Кремля та російського диктатора Володимира Путіна продовжують демонструвати ширші територіальні амбіції Росії в Україні, що виходять за межі Криму та чотирьох областей, незаконно окупованих Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вичення війни (ISW).

Зокрема зазначається, що Путін 30 червня провів нараду щодо соціально-економічного розвитку окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час якої він часто називав окуповану частину України «Донбасом і Новоросією».

Речник Кремля Дмитро Пєсков 30 червня відповів на заяву мера Одеси Геннадія Труханова від 27 червня про те, що Одеса не є «російським» містом і має свою власну історію, стверджуючи, що історія Одеси «нерозривно пов’язана» з Росією. Помічник Путіна Володимир Мединський 30 червня заявив, що росіяни та українці – це «один народ» з «історичною батьківщиною», і посилався на «давньоруські землі по обидва боки Дніпра, Новоросію та Крим».

«Заяви Путіна, Пєскова та Мединського від 30 червня – це лише останні заяви високопоставлених кремлівських чиновників, які вказують на масштаби територіальних амбіцій Росії. Путін повторив на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі 20 червня, що вважає російський та український народи «одним народом насправді» і що «Україна є російською», – йдеться в повідомленні.

Також експерти зазачають, що посилання Мединського на «давньоруські» землі «по обидва боки Дніпра» також узгоджується із закликом голови окупаційної влади Херсонської області Володимира Сальдо у квітні 2025 року до повного контролю над ділянками річки Дніпро, що проходять через Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську області.

Заступник керівника Офісу президента України полковник Павло Паліса заявив на початку червня 2025 року, що Росія має намір окупувати всю територію України на східному (лівому) березі річки Дніпро та захопити Одеську область до кінця 2026 року. Путін та інші кремлівські чиновники послідовно заявляли, що вони не вважають Україну незалежною державою з власною історією, ідентичністю та культурою, окремою від Росії.

«Постійна відданість російських чиновників цим наративам демонструє постійну мету Кремля знищити українську державу та поневолити український народ», – додали в ISW.

Нагадаємо, триває 1224-й день повномасштабної війни.